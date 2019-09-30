В Молочном союзе раскритиковали ведущую к росту цен маркировку
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли заявила НСН, что маркировка молока является избыточной и дорогостоящей мерой контроля.
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты в ноябре на 10-12%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Издание отмечает, что к росту цен приведёт запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на данный вид продукции, который намечен на конец этой осени. Кроме того, этот этап накладывается на эксперимент по маркировке молочных товаров. Вместе это увеличит издержки бизнеса и повлечёт рост цены.
Маркировка является ненужной и дорогостоящей мерой защиты продукции, заявила в эфире НСН исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая. Если эксперимент внедрят на полную мощь, потребителей ожидает куда больший рост цен, чем спрогнозированный экспертами.
«Достаточно одной электронной сертификации, маркировка — это огромные затраты для предприятия. Она была введена в июле для трёх видов продуктов, а с 1 ноября будет введена для всех остальных. И затрат электронная сертификация никаких не составляет вообще. А маркировка требует дополнительного оборудования, а оно иностранное, всё очень дорогостоящее — некоторое от 50 тысяч евро до 250. И это всё на каждую линию. Затраты будут более 30 миллиардов рублей в год. Это больше, чем вся поддержка молочной отрасли. Маркировка не нужна вообще. Давайте бороться все! Пока ещё об этом только Молочный союз России говорит и предприятия слабым голосом. В этом случае будет рост не на 10%, а гораздо больше», — предупредила Маницкая.
Напомним, эксперимент с маркировкой молочных продуктов начался в России в июле текущего года. Он затронул лишь некоторые виды товаров: молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты (кефир, йогурты), сливочное масло, сыры, творог и т.д. Он продлится до конца февраля 2020 года. Как заявляли ранее в Минпромторге, с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной. Добавим, ранее НСН писала, какие ещё товары помимо молочной продукции дорожают в России.
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