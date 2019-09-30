В Молочном союзе раскритиковали ведущую к росту цен маркировку

«Достаточно одной электронной сертификации, маркировка — это огромные затраты для предприятия. Она была введена в июле для трёх видов продуктов, а с 1 ноября будет введена для всех остальных. И затрат электронная сертификация никаких не составляет вообще. А маркировка требует дополнительного оборудования, а оно иностранное, всё очень дорогостоящее — некоторое от 50 тысяч евро до 250. И это всё на каждую линию. Затраты будут более 30 миллиардов рублей в год. Это больше, чем вся поддержка молочной отрасли. Маркировка не нужна вообще. Давайте бороться все! Пока ещё об этом только Молочный союз России говорит и предприятия слабым голосом. В этом случае будет рост не на 10%, а гораздо больше», — предупредила Маницкая.

Напомним, эксперимент с маркировкой молочных продуктов начался в России в июле текущего года. Он затронул лишь некоторые виды товаров: молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты (кефир, йогурты), сливочное масло, сыры, творог и т.д. Он продлится до конца февраля 2020 года. Как заявляли ранее в Минпромторге, с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной. Добавим, ранее НСН писала, какие ещё товары помимо молочной продукции дорожают в России.

