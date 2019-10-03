Стало известно, насколько подорожают продукты к концу года

В организации отметили, что эти показатели не превышают уровень инфляции. Но если подорожание мяса птицы и яиц связывают с сезонным фактором, то сахара – в связи подорожанием себестоимости сырья, ростом цен на топливо и увеличением издержка производства.

По итогам первых восьми месяцев года продовольствие в среднем подорожало на 1,7%, при этом скачок был сильнее всего заметен в первом квартале из-за повышения ставки НДС.

Ранее стало известно, что молочная продукция в России подорожает на 10-12 процентов из-за двоичной системы контроля.

