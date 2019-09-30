Попали в молоко. Что ещё дорожает в России?

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты в ноябре на 10-12%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Издание отмечает, что к росту цен приведёт запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на данный вид продукции, который намечен на конец этой осени. Кроме того, этот этап накладывается на эксперимент по маркировке молочных товаров. Вместе это увеличит издержки бизнеса и повлечёт рост цены.

Стоит отметить, что молоко — не единственная категория товаров, которой пророчат рост цен. Во второй половине сентября стало известно о подорожании рыбы из-за низкого улова. Как писали СМИ, оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в этом году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%.