Попали в молоко. Что ещё дорожает в России?
НСН вспоминает, какие товары в стране уже выросли в цене, а какие только ожидает неблагоприятный прогноз.
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты в ноябре на 10-12%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.
Издание отмечает, что к росту цен приведёт запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на данный вид продукции, который намечен на конец этой осени. Кроме того, этот этап накладывается на эксперимент по маркировке молочных товаров. Вместе это увеличит издержки бизнеса и повлечёт рост цены.
Стоит отметить, что молоко — не единственная категория товаров, которой пророчат рост цен. Во второй половине сентября стало известно о подорожании рыбы из-за низкого улова. Как писали СМИ, оптовые цены на дальневосточную горбушу, выловленную в этом году на Дальнем Востоке, выросли на 30%, а кета подорожала в Центральной России на 47%.
Та же участь постигла и хлеб — существенный рост цен с начала текущего года констатировал Росстат. По данным ведомства, за январь-июнь хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожал чёрный хлеб — на 9,6%. Причиной назывался рост стоимости зерна.
Подорожание на пять-семь процентов прогнозировали в июле и кондитерским изделиям. На этот процесс оказал влияние законопроект об отмене льготной ставки НДС в размере 10 процентов для импортеров пальмового масла.
Однако самое неприятное, что в России стабильно дорожают самые незаменимые продукты, отказаться от которых практически невозможно при всём желании сберечь толщину кошелка, заметил в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.
«У нас уже давно цены на продукты не назначает государство, они не зависят от издержек производителя и сферы обращения, а зависят, в первую очередь, от спроса. Росстат называл так называемые “неэластичные” к цене продукты, спрос на которые будет всегда. Продукты из ассортимента самых бедных людей. Эти продукты нечем заменить: крупы, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, прежде всего, картофель, самые дешевые молочные продукты. Люди покупают крупы — варят из них каши, из овощей — супы. Их покупают, чтобы выжить», — резюмировал эксперт.
Напомним, в 2018 году эксперты прогнозировали рост цен на продукты в связи с увеличением стоимости бензина. О том, как связана ценовая политика в этих неблизких друг другу сферах, читайте в материале НСН.
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