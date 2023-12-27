«Система зашевелилась!»: «Кривая линия» НСН научила чиновников любить собак и людей

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Например, недавно мы рассказывали о ситуации в собачьем приюте в Тульской области. Здесь на обращение НСН ответили и тульский губернатор Алексей Дюмин, и местная прокуратура, и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, и депутат-зоозащитник Владимир Бурматов.

Было проведено сразу несколько проверок, которые выявили многочисленные нарушения. Владельцев приюта обязали их срочно устранить. Волонтеры, рассказавшие НСН об ужасном положении собак, сообщили, что уже пошла первая реакция. Администрация города решила построить новый приют, а владелец старого уже начал все исправлять – у собак появилась еда и вода.

«Он это все убрал, у собак теперь есть вода, есть еда, пообещал, что все будет исправлять. Резонанс получился. Думаю, это пойдет на пользу. Если он хочет в дальнейшем работать, то будет работать по правилам, как положено. Представляете, сколько бьются волонтеры за муниципальный приют в Туле, а сейчас дали добро его построить, даже землю начали искать. Даже к этому пришло, это здорово. Спасибо вам большое, конечно, вы тоже очень большую роль сыграли. Система зашевелилась: наплевательски к этому относились, а сейчас за это взялись», - рассказала НСН волонтер Елена Якушина.

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Обращение НСН, связанное с ржавой водой в Сургуте, также нашло отклик и у губернатора ХМАО Натальи Комаровой, и у главы Министерства строительства и ЖХК России Ирека Файзуллина. Проблему, длившуюся с середины августа, пообещали решить к 31 декабря. Помывка труб уже началась, ржавчина пропала, однако пить воду пока невозможно.

«Раньше вода была ржавая, но не пахла, а сейчас она пахнет, ее невозможно пить. При этом по цвету вода светлая», - рассказал НСН один из местных жителей.

НСН после Нового года проверит, исправилась ли ситуация.

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В новом сезоне мы получали обращения из Нижегородской, Тульской, Тверской, Вологодской и Омской областей, Краснодарского края, Коми, Югры, Удмуртии и многих других регионов России. Нам, удалось прервать водяную блокаду Самары, заменить электрические столбы в «огнеопасной» деревне Трохино, помочь оставшимся без врачей нижегородским детям, защитить аэродром, где тренируются лучшие российские планеристы, а также жителей многоэтажки в Сочи. Однако на этом мы не останавливаемся.

Губернаторы регионов ответили на 75% запросов НСН. Если брать федеральных министров, здесь самыми вовлеченными в решение проблем простых людей оказались главы Минэнерго Николай Шульгинов, Минстроя Ирек Файзуллин и Минтранса Виталий Савельев. Кроме того, в обращениях НСН всегда подробно разбирается глава Росприроднадзора Светлана Радионова, а вот ее коллега из Роспотребнадзора Анна Попова наоборот больше частью игнорирует запросы НСН. В число «антигероев» попал и глава ФНС Даниил Егоров, ведомство которого потратило полтора месяца не на решение проблемы, а на создание отписки. Похожий «шедевр» мы видели в прошлом году в исполнении Минприроды.