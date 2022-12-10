Министр Козлов и его пресс-служба: кто кого злоупотребляет?
Минприроды РФ, во главе со своим министром, неожиданно придумало новую трактовку закона о СМИ. В Союзе журналистов и в Совете Федерации с этим не согласны...
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое уже два года возглавляет единоросс Александр Козлов, стало единственным ведомством в стране, назвавшим «злоупотреблением» официальный запрос СМИ о защите интересов граждан России.
После того, как в социальный проект НСН "Кривая линия" обратилась с жалобой на экологическую ситуацию в регионе жительница станицы Тамань, редакция переадресовала запрос в Минприроды. Однако вместо ответа, пресс-служба Александра Козлова от имени своего министра неожиданно заявила о «злоупотреблениях правами журналистов», сочтя официальный запрос СМИ «сбором информации» в пользу посторонних лиц. При том, что все остальные ведомства, в которые обратилась НСН, от прокуратуры до губернатора Краснодарского края Кондратьева, оперативно ответили на запрос НСН по этому вопросу.
"Национальная Служба Новостей" обратилась в Совет Федерации РФ и в Союз журналистов России с просьбой рассудить, кто "злоупотребляет", редакция или министр? Сенатор Ольга Ковитиди, глава СЖР Владимир Соловьев и главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев рассказали НСН, что стоит за странной позицией министра Козлова.
«Доверие к власти основано на ее честности и открытости. Это совершенно очевидно. Парламент России - обе палаты Федерального Собрания - достаточно открыты не только для СМИ, но и для блогеров, рядовых граждан. Что касается сенаторов России, мы регулярно даём комментарии СМИ, имеем свои страницы в социальных сетях: в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», где публикуем актуальную информацию о своей деятельности, обсуждаем с гражданами вопросы актуальной федеральной повестки», - заявила НСН сенатор Ольга Ковитиди, которая является членом временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Сенатор посоветовала редакции проанализировать ответ министра Козлова с правовой точки зрения и обратиться в прокуратуру:
«Каждый такой случай подлежит отдельному изучению с последующим анализом и, в случае необходимости, правовыми выводами. В случае необходимости возможно обращение в органы прокуратуры и Роскомнадзора», - сказала НСН парламентарий.
А вот, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предположил в разговоре с НСН, что министр Козлов не знает об отсутствии в России цензуры.
«Открытости стало больше, сейчас есть целое поколение новых молодых губернаторов и чиновников, они правильно воспитаны и понимают, как общаться с журналистами, знают законы и стараются отвечать вовремя. Тем не менее, у нас еще есть люди во власти, которые с удивлением узнают, что у нас цензура запрещена Конституцией, что существует статья 144 УК РФ о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Приходится им объяснять, что бывает за задержку ответов на запросы, и тогда они начинают работать», - сказал Соловьев.
При этом, проанализировав ответ Минприроды, глава СЖР предположил, что это "уловки" пресс-службы, которая пытается скрыть негатив от своего начальника:
«Это определенная уловка, которую применяют отдельные пресс-службы, которые работают не для того, чтобы помогать СМИ, а чтобы скрывать информацию и выдавать только приятные для руководства новости. Конечно, с этим надо бороться! При необходимости центр юридической помощи СЖР готов помочь журналистам», - заверил глава СЖР.
При этом он отметил, что Союз журналистов России давно предлагает законодателям ввести «достаточно большие» штрафы для чиновников за игнорирование запросов СМИ и другие подобные нарушения.
А вот председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев считает, что все дело именно в министре, а не в его пресс-службе, т.к. информационную политику ведомства определяет именно его глава:
«Какие-то ведомства стали более открытыми, какие-то более закрытыми, но здесь все зависит от руководителя. Общая тенденция идет к более закрытой информационной политике. Часто ответ не приходит или приходит с таким опозданием, что информация уже теряет свой смысл. В "МК" отказы бывают, но достаточно редко, потому что мы работаем с теми структурами и чиновниками, которых мы давно знаем, и они нас знают. Бывают достаточно редкие случаи, когда чиновники нам не отвечают, это всегда касается каких-либо критических моментов в деятельности министерства», - сказал Гусев.
Вместе с тем, главный редактор МК посетовал, что министра невозможно привлечь к ответственности за нарушение закона о СМИ:
«На сегодняшний день ситуация очень сложная, такие чиновники стараются уйти от прямых ответов, не отвечают или вообще исчезают. Это стало нормой, хотя и является нарушением закона о СМИ и правил, по которым чиновники должны работать с журналистами и прессой. Но, чтобы призвать такого к ответу, надо подавать в суд, проводить судебные разбирательства, заплатить юристам и адвокатам миллиона полтора рублей... Имеет ли это смысл? За это время та новость или та информация уже никому не будет нужна», - посетовал Гусев.
Судя по всему, редакции НСН ничего не остается, как переадресовать вопрос главного редактора МК лично министру Козлову: "Александр Александрович, имеет смысл обращаться к вам с вопросами по вашей министерской деятельности, или граждане РФ как-нибудь и без ваших ответов перебьются?"
Наивно ждем ответа министра...
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