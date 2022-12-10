Министр Козлов и его пресс-служба: кто кого злоупотребляет?

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, которое уже два года возглавляет единоросс Александр Козлов, стало единственным ведомством в стране, назвавшим «злоупотреблением» официальный запрос СМИ о защите интересов граждан России.

После того, как в социальный проект НСН "Кривая линия" обратилась с жалобой на экологическую ситуацию в регионе жительница станицы Тамань, редакция переадресовала запрос в Минприроды. Однако вместо ответа, пресс-служба Александра Козлова от имени своего министра неожиданно заявила о «злоупотреблениях правами журналистов», сочтя официальный запрос СМИ «сбором информации» в пользу посторонних лиц. При том, что все остальные ведомства, в которые обратилась НСН, от прокуратуры до губернатора Краснодарского края Кондратьева, оперативно ответили на запрос НСН по этому вопросу.

"Национальная Служба Новостей" обратилась в Совет Федерации РФ и в Союз журналистов России с просьбой рассудить, кто "злоупотребляет", редакция или министр? Сенатор Ольга Ковитиди, глава СЖР Владимир Соловьев и главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев рассказали НСН, что стоит за странной позицией министра Козлова.