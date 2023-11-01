«Мгновенная реакция»: «Кривая линия НСН» прервала четырехмесячную блокаду Самары
Замерзающие самарцы, с июня остававшиеся без горячей воды, после выпуска НСН вновь увидели «чудо» в кранах, а нижегородцы бьют в колокола из-за ситуации с лодочной станцией.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает ноябрь новым успехом.
После нашего обращения к самарскому губернатору 45 семей, с середины июня остававшихся без горячей воды, молниеносно получили и воду, и отопление.
Однако поток жалоб россиян не останавливается. На днях к нам поступил сигнал бедствия из Нижнего Новгорода, где захотели стереть с лица Земли крупнейшую в городе лодочную станцию.
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В середине октября мы рассказывали о вопиющей ситуации в Самаре. 45 семей с пенсионерами и маленькими детьми с начала лета оставались без горячей воды. С наступлением отопительного сезона ничего не изменилось и замерзающие люди обратились в «Кривую линию». Мы переадресовали их вопросы губернатору и главе Минстроя России, после чего случилось чудо. Спустя ровно четыре месяца, людям дали воду.
«11-го вечером вышел ваш репортаж по нашей ситуации, 12-го утром нам управляющая ТСЖ написала в чате, что отопление дали. На следующий день утром включили горячую воду и отопление. 13-го числа пришла комиссия из ресурсоснабжающей организации и составила акт о самовольном подключении. То есть мы с теплом и с горячей водой, но ситуация странным образом развивается. Пока мы с водой и отоплением. Спасибо. Мы думаем, что это ваша заслуга, потому что, сколько мы не писали до вас в местные паблики, официальные письма в администрацию, практически реакции не было. Реакция мгновенная началась после вашего выпуска», - рассказала НСН одна из жительниц проблемного дома.
Ну а мы продолжаем следить за развитием ситуации, чтобы из странной она превратилась в стабильную.
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Одной из главных достопримечательностей и неотъемлемой частью Нижнего Новгорода является река Волга. Многие нижегородцы имеют собственные лодки, а лодочная станция «Турист» 45 лет являлась вторым домом для владельцев 350 судов.
Однако местные власти внезапно решили положить конец этой идиллии. Станцию решили снести, предложив лодочникам перебраться в неудобное место и оплатить из своего кармана многомиллионное строительство. Более 2500 жителей города подписали петицию с просьбой защитить легендарную лодочную станцию и не выбрасывать людей на улицу, однако пока их не слышат.
«У нас единственная такая крупная лодочная станция в городе, у нас более 360 членов, у каждого минимум одна лодка. Больше таких станций в городе нет. У нас большое количество пенсионеров, ветеранов, есть очень заслуженные люди, на уровне генералов, которые на пенсии, подводники, моряки, заслуженные ученые. Как пенсионерам в глаза смотреть? Я бы плюнула на свой эллинг, можно прожить без этого, но люди, которые провели там всю жизнь, если их оттуда выбросить, им некуда будет идти, они не осилят эти миллионы и они не будут ездить туда за реку, там вообще общественного транспорта нет. Они ходят сюда пешком из ближайших микрорайонов. Человек живет там всю жизнь и привык, что и он, и его предки имели лодку на реке, и эта лодка парковалась сначала в одном месте, потом в другом, но все равно в пешей доступности, а теперь у них не будет такой возможности, и деньги бешеные хотят», - рассказала НСН Екатерина Орлова, представляющая интересы владельцев лодок.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат ваше обращение. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
«Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. Мы вам поможем!
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