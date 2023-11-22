«Уволить за беременность!»: Москвичка-инвалид просит остановить «беспредел»

***

На днях к нам обратилась женщина, занимавшая высокий пост в крупной медицинской компании. Все было хорошо, пока она не сообщила руководству о беременности. После этого отношение к ней кардинально изменилось. От нее стали добиваться увольнения по собственному желанию, невзирая на то, что она является инвалидом третей группы, а когда это не сработало в ход пошли угрозы.

«Это длится уже почти год. Я являюсь инвалидом III группы, о чем руководство знало, и сразу после январских праздников 2023 года я сообщила руководству "Ситилаб", что нахожусь в состоянии беременности. Через некоторое время после этого генеральный директор в присутствии большого количества сотрудников в грубой и безапелляционной форме предъявил мне обвинение, что я еще работаю на стороне и поэтому должна уволиться по собственному желанию в кратчайшие сроки. После этого началась планомерная компания с целью принуждения меня к увольнению. Понимая, что я не собираюсь увольняться, руководством компании были предприняты действия, которые напрямую несли угрозу жизни мне и моему ребенку», - рассказала НСН женщина на условиях анонимности.

Далее произошли и вовсе вопиющие события. Ее стали запугивать с помощью сотрудников МВД, попытавшись обвинить в разглашении коммерческой тайны, после чего пришлось вызывать «скорую» и возникла угроза выкидыша. Обращения в суд и прокуратуру выявили нарушения в действиях работодателя и полиции, однако дело до сих пор затягивается.

«Это уже совсем за гранью добра и зла. Весь этот кошмар опять начинается по новому кругу. Мне сейчас заявляют, что в мой адрес нарушений не было и в отношении меня продолжаются новые доследственные мероприятия. При этом следствием произошедшего для меня является серьезное нарушение здоровья, после родов я, будучи инвалидом с масштабной имплантацией в позвоночнике, была вынуждена пройти сложнейшую операцию. Это стало результатом сильнейшего психосоматического потрясения, произошедшего в апреле. Я нахожусь в отчаянии, потому что все мои усилия натыкаются на глухую стену в лице правоохранительных органов. Там пытаются скрыть грубые нарушения вместо прекращения бесконечного доследования и наказания тех, кто допустил этот правовой беспредел», - возмутилась собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы в руководство МВД России и компанию «Ситилаб».

***

Ну а в крупнейшем городе Югры Сургуте с середины августа длится другая долгоиграющая история. Несколько тысяч человек все это время страдают от ржавой воды, льющейся по выходным их кранов. Местные власти не могут исправить ситуацию, а люди вынуждены выкидывать испорченные вещи и стиральные машины.

«С середины августа фактически каждые выходные из-под крана течет грязная вода, хотя Сургут – нефтяная столица России. Люди жалуются, что выходят из строя стиральные машины, вещи становятся грязными после стирки, фильтры постоянно забиваются, водонагреватели портятся. Управляющая компания каждые выходные говорит, что принимает меры, но не решается вопрос. Это не один, а три-четыре микрорайона. Люди пишут властям города, только до губернатора не доходили, некоторые предлагают выйти на митинг. Я не могу понять, что происходит у нас в городе?» - посетовал в интервью НСН житель Сургута Эдгар Юзаев.

НСН попросила разобраться в ситуации главу Минстроя России и губернатора ХМАО Наталью Комарову.

При этом есть и хорошие новости. Буквально через несколько дней после обращений в НСН в чувашской деревне Старые Шальтямы привели в порядок дорогу, на которой вязли пожарные и «скорая», а жителям карельского поселка Ильинский решили проблемы с электричеством, тянувшиеся с середины лета.