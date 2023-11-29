«Собачья жизнь!»: Зоозащитники бьют тревогу из-за ситуации под Тулой
Волонтеры сообщили НСН, что в Настасьино вместо ухода за отловленными животными их заживо убивают, а под Вологдой нашлась деревня, в которой никогда не было света.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в ноябре рекордное количество жалоб от россиян.
При этом, порой, в безвыходных ситуациях оказываются не только люди, но и животные. Так, на днях у нам поступило обращение из Тульской области от волонтеров, обеспокоенных судьбой ста с лишним собак.
Кроме того, мы открыли на карте Вологодской области деревню, в которой никогда не было уличного освещения.
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Как известно, собака друг человека, а человек должен быть другом собак, однако на деле часто получается иначе. В Тульской области решили доверить отлов и стерилизацию животных частникам, однако те превратили жизнь четвероногих в ад. Волонтеры пожаловались НСН, что более 150 собак содержатся в неподобающих условиях в деревне Настасьино, а некоторые из них и вовсе погибают.
«Один раз с этой компанией за нарушения уже разорвали контракт, но потом опять заключили и повторяется то же самое. Стерилизация у них делается в сарае, потому что нет других помещений, где это делать. Воды нет, света практически там тоже нет, собаки сидят в экскрементах, очень истощенные. Нет медкабинета, есть сарай со столом и все, и ведро воды. Нет карантинного помещения, где содержат больных собак, содержат вместе и больных, и здоровых. Плюс наши недалеко обугленные кости, элементы ошейников собачьих, очень много. Около 150 собак в отлове находятся, ситуация критическая.», - рассказала НСН волонтер Елена Якушина.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Тульской области, а также депутата-защитника собак Владимира Бурматова.
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Деревня Дитятьево находится в 25 км от Вологды, с каждым годом она расширяется, а недавно там начали давать участки многодетным семьям. Все бы хорошо, но жители деревни годами не видят света. Речь об уличном освещении, которого там вообще нет. Дети ходят к автобусу в потемках, а местные власти списывают эту удивительную ситуацию на отсутствие денег. При этом фонарные столбы на улицах есть.
«Освещения нет никакого по улицам, полная темнота, у сельсовета нет на этот денег. Деревня все расстраивается, становится шире и шире, а свет не делают. От Вологды 25 км, дети в школу ездят на автобусе. а им надо еще до него идти. За деревней еще выделили землю для многодетных, участки раздают, люди строятся потихоньку, и там тоже света нет. Три года я тут живу, с тех пор начал обращаться . Раньше деревня была маленькая, там стоит один кирпичный дом трехэтажный, у него один фонарь есть, и все. При этом электричество есть, у нас даже газ подведен для мам, а освещения нет», - рассказал НСН житель Дитятьево Сергей Рожнев.
Мы переадресовали его вопрос местному губернатору и министру энергетики России, который обычно оперативно решает подобные вопросы.
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