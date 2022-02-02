«Система справляется»: Инфекционист исключил необходимость локдауна в России
Введение локдауна при большой заболеваемости может быть эффективно только совместно с вакцинацией, отметил Николай Малышев.
Система здравоохранения России на сегодняшний день справляется с огромной вспышкой коронавируса, необходимости в введении локдауна в стране нет, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что локдауны как мера снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дали минимальный эффект, фактически продемонстрировав неэффективность таких ограничений. Как выяснили эксперты, введенные в этот период локдауны в США и Европе снизили смертность на 0,2%, однако повлекли за собой огромные экономические и социальные издержки.
«Не совсем согласен. Когда локдаун проводится при большой заболеваемости и одновременно идет вакцинация – это эффективно для прерывания передачи вируса. Ну а потом, сколько людей погибло. У нас такого локдауна как у них и близко не было. Я надеюсь, что и не будет. Сейчас, несмотря на огромную вспышку или волну, как некоторые говорят, наша система здравоохранения справляется. Необходимости в локдауне сейчас нет абсолютно. Но маски и различная защита необходима», - сказал Малышев.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН отмечал, что отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией.
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