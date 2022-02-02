«Система справляется»: Инфекционист исключил необходимость локдауна в России

Исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что локдауны как мера снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дали минимальный эффект, фактически продемонстрировав неэффективность таких ограничений. Как выяснили эксперты, введенные в этот период локдауны в США и Европе снизили смертность на 0,2%, однако повлекли за собой огромные экономические и социальные издержки.

«Не совсем согласен. Когда локдаун проводится при большой заболеваемости и одновременно идет вакцинация – это эффективно для прерывания передачи вируса. Ну а потом, сколько людей погибло. У нас такого локдауна как у них и близко не было. Я надеюсь, что и не будет. Сейчас, несмотря на огромную вспышку или волну, как некоторые говорят, наша система здравоохранения справляется. Необходимости в локдауне сейчас нет абсолютно. Но маски и различная защита необходима», - сказал Малышев.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН отмечал, что отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией.

