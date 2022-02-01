Конец пандемии? Вирусолог назвал срок отмены в России COVID-ограничений

России не нужна обязательная вакцинация, поскольку большинство получит иммунитет, переболев «омироном», сказал НСН Евгений Тимаков

Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

Дания стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все коронавирусные ограничения, несмотря на высокие показатели заболеваемости. С 1 февраля в этой стране перестали быть обязательными маски и COVID-паспорта, при этом ограничения для туристов сохранятся.

Дания первой в Европе отменила все COVID-ограничения
«Мы видим, как все происходит в других странах, у нас в стране очень много людей, которые против обязательной вакцинации и большинство населения России приобретает иммунитет естественным путем - переболев. Поэтому отмена ограничений через три-четыре недели была бы обоснованным шагом, а объявление обязательной вакцинации – не обоснованным», - считает Тимаков.

Он также указал, почему власти Дании пошли на отмену ограничений.

«Это связано с тем, что понятно, как течет волна «омикрона». Она продолжается около полутора месяцев, большая часть населения им переболевает, и у них вырабатывается иммунитет к коронавирусной инфекции. Пока не пришла новая мутация коронавируса, можно временно расслабиться и не вводить жесткие ограничения. Именно поэтому у нас в стране не вводятся жесткие ограничения и локдауны. Маски при «омикроне» тоже не помогают на 100%, они нужны, если все соблюдают масочный режим в закрытых помещениях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, эпидемиолог Олег Юрин говорил НСН, что пандемия может скоро «заглохнуть» из-за «заразности и легкости» штамма «омикрон».

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«Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно, спад в России произойдет уже к середине февраля», - предположил Юрин.

31 января в Дании было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Однако, это не помешало властям этой страны отменить все ограничения, отмечает «Интерфакс». Более 80% жителей Дании получили две дозы вакцины, около 60% - сделали бустерные прививки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммПандемияКоронавирус
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