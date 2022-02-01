Конец пандемии? Вирусолог назвал срок отмены в России COVID-ограничений

Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

Дания стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все коронавирусные ограничения, несмотря на высокие показатели заболеваемости. С 1 февраля в этой стране перестали быть обязательными маски и COVID-паспорта, при этом ограничения для туристов сохранятся.