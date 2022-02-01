Конец пандемии? Вирусолог назвал срок отмены в России COVID-ограничений
России не нужна обязательная вакцинация, поскольку большинство получит иммунитет, переболев «омироном», сказал НСН Евгений Тимаков
Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
Дания стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все коронавирусные ограничения, несмотря на высокие показатели заболеваемости. С 1 февраля в этой стране перестали быть обязательными маски и COVID-паспорта, при этом ограничения для туристов сохранятся.
«Мы видим, как все происходит в других странах, у нас в стране очень много людей, которые против обязательной вакцинации и большинство населения России приобретает иммунитет естественным путем - переболев. Поэтому отмена ограничений через три-четыре недели была бы обоснованным шагом, а объявление обязательной вакцинации – не обоснованным», - считает Тимаков.
Он также указал, почему власти Дании пошли на отмену ограничений.
«Это связано с тем, что понятно, как течет волна «омикрона». Она продолжается около полутора месяцев, большая часть населения им переболевает, и у них вырабатывается иммунитет к коронавирусной инфекции. Пока не пришла новая мутация коронавируса, можно временно расслабиться и не вводить жесткие ограничения. Именно поэтому у нас в стране не вводятся жесткие ограничения и локдауны. Маски при «омикроне» тоже не помогают на 100%, они нужны, если все соблюдают масочный режим в закрытых помещениях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, эпидемиолог Олег Юрин говорил НСН, что пандемия может скоро «заглохнуть» из-за «заразности и легкости» штамма «омикрон».
«Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно, спад в России произойдет уже к середине февраля», - предположил Юрин.
31 января в Дании было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Однако, это не помешало властям этой страны отменить все ограничения, отмечает «Интерфакс». Более 80% жителей Дании получили две дозы вакцины, около 60% - сделали бустерные прививки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Путин: Россия готова продолжать поставки газа в Италию
- Стрелку из Екатеринбурга дали 18 лет тюрьмы
- В Италии призвали придерживаться деэскалации сторон на Украине
- Психолог рассказала, как избавиться от интернет-зависимости
- Путин поздравил Лещенко с юбилеем
- Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удалёнку максимум сотрудников
- Вупи Голдберг извинилась за свои слова о Холокосте
- В Кремле прокомментировали сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах
- Спикер Рады попросил депутатов не выступать на английском языке
- Народного артиста Леонида Куравлёва похоронили на Троекуровском кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru