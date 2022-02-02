Глава Роспотребнадзора: Коронавирус перестал проникать в легочные ткани
Коронавирусная инфекция утратила способность проникать в легочную ткань, омикрон-штамм в основном поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения заболевания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Как отметила Попова, исследователи выяснили, что вирус постоянно меняется и ищет «самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека», пишет RT.
«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Попова уточнила, что сейчас COVID-19 чаще вызывает трахеит, а у детей — бронхит, и не провоцирует тяжелые формы болезни, отмечает телеканал «360». Однако пока неизвестно, какие осложнения могут возникнуть после «омикрона».
«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — заключила главный санитарный врач.
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