Университет Хопкинса признал локдауны бесполезными
Локдауны как мера снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дали минимальный эффект, фактически продемонстрировав неэффективность таких ограничений. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исследование Университета Джонса Хопкинса, анализирующего данные федеральных и местных властей.
Как выяснили эксперты, введенные в этот период локдауны в США и Европе снизили смертность на 0,2%, однако повлекли за собой «огромные экономические и социальные издержки».
«Вследствие этого [можно утверждать], что политики локдаунов являются неосновательными и от них следует отказаться в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии», — заявили исследователи.
Отмечается, что локдауны имели и такие негативные последствия, как увеличение случаев домашнего насилия и передозировки лекарствами, рост безработицы, снижение качества образования.
Университет Джонса Хопкинса назвал более эффективной самоизоляцию COVID-Больных: эта мера позволила снизить смертность на 2,9%. Однако подобные ограничения усилили концентрацию вируса и степень его негативного воздействия в рамках семьи.
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