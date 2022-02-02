Университет Хопкинса признал локдауны бесполезными

Как выяснили эксперты, введенные в этот период локдауны в США и Европе снизили смертность на 0,2%, однако повлекли за собой «огромные экономические и социальные издержки».

«Вследствие этого [можно утверждать], что политики локдаунов являются неосновательными и от них следует отказаться в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии», — заявили исследователи.

Отмечается, что локдауны имели и такие негативные последствия, как увеличение случаев домашнего насилия и передозировки лекарствами, рост безработицы, снижение качества образования.

Университет Джонса Хопкинса назвал более эффективной самоизоляцию COVID-Больных: эта мера позволила снизить смертность на 2,9%. Однако подобные ограничения усилили концентрацию вируса и степень его негативного воздействия в рамках семьи.

