СМИ: США направят предназначавшееся Украине финансирование в Латинскую Америку
Власти США перенаправляют 52 млн долларов военной помощи правительствам Латинской Америки вместо государств Европы и Ближнего Востока, часть из которых планировала отказаться от средств в пользу Украины. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее американский Госдепартамент заявил о решении перенаправить предназначавшееся для Европы и Ближнего Востока финансирование на проекты в Латинской Америке. Ведомство объяснило это необходимостью борьбы с наркотерроризмом. Однако американские законодатели приостановили это решение.
«В среду администрация тайно уведомила конгресс о том, что игнорирует запрет и продолжает действовать, перенаправляя в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию 52 миллиона, которые были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака», — сообщает Washington Post.
По данным издания, выступавшие против решения законодатели направили глава Госдепартамента Марко Рубио письмо и назвали действия властей нарушением требований закона о целевом использовании средств. Резкое неприятие вызвало перенаправление денег, предназначавшихся Словакии и Северной Македонии, так как часть этих средств должна была пойти на поддержку Украины.
Между тем в Верховной раде пожаловались, что бюджет Украины исчерпан, государство направляет средства только на социальные выплаты, зарплаты бюджетников и содержание военных, пишет 360.ru.
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