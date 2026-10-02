СМИ: США направят предназначавшееся Украине финансирование в Латинскую Америку

Власти США перенаправляют 52 млн долларов военной помощи правительствам Латинской Америки вместо государств Европы и Ближнего Востока, часть из которых планировала отказаться от средств в пользу Украины. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее американский Госдепартамент заявил о решении перенаправить предназначавшееся для Европы и Ближнего Востока финансирование на проекты в Латинской Америке. Ведомство объяснило это необходимостью борьбы с наркотерроризмом. Однако американские законодатели приостановили это решение.

«В среду администрация тайно уведомила конгресс о том, что игнорирует запрет и продолжает действовать, перенаправляя в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию 52 миллиона, которые были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака», — сообщает Washington Post.

По данным издания, выступавшие против решения законодатели направили глава Госдепартамента Марко Рубио письмо и назвали действия властей нарушением требований закона о целевом использовании средств. Резкое неприятие вызвало перенаправление денег, предназначавшихся Словакии и Северной Македонии, так как часть этих средств должна была пойти на поддержку Украины.

Между тем в Верховной раде пожаловались, что бюджет Украины исчерпан, государство направляет средства только на социальные выплаты, зарплаты бюджетников и содержание военных, пишет 360.ru.

