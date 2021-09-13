«Планка поднялась». Вирусолог заявил о необходимости 80% коллективного иммунитета в России
Вирусолог Александр Чепурнов заявил НСН, что из-за штамма "дельта" требования к коллективному иммунитету были повышены.
Появление штамма «дельта» создает новые условия для формирования коллективного иммунитета, на сегодняшний день вакцинированных и переболевших для этого в стране недостаточно, заявил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью НСН.
Число людей, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса, превысило в Москве пять миллионов человек, сообщила ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что такое число вакцинированных москвичей — это почти 50 процентов от всего трудоспособного населения столицы, при этом только 22 процента от общего числа привитых жителей столицы составляют люди старше 60 лет.
«Честно говоря, меня это больше всего поражает. Единственное объяснение, которое я вижу, пенсионеры - это поколение, которое привыкло доверять слову СМИ, и оно не отделяет официальные СМИ на сегодняшний день от всех социальных сетей и так далее. Поэтому появление множества фейков в отношении того, что проблемы могут быть и с деторождением, с онкологией, вызывает сильный испуг у таких людей, они не в состоянии самостоятельно оценить реальность или нереальность таких событий», - отметил Чепурнов.
По его словам, на сегодняшний день речь идет о потенциальных 80% вакцинированных и переболевших для создания коллективного иммунитета, а о достижении таких цифр говорить еще не приходится.
«Для иммунной прослойки этого мало, потому что с учетом того, что «дельта» штамм вовлек в потенциально возможное заболевание те категории людей, которые уханьским штаммом не заболели бы – это молодые люди, детвора. У таких людей значительно меньше рецепторов на клетках, но «дельта» штамма обладает способностью лучше зацепляться за рецептор. Поэтому раньше необходимый уровень оценивался в 70%. В отношении России специалисты оценивали в 70% количество переболевших и провакцинированных для создания коллективного иммунитета. Но с учетом того, что изменилась способность к инфицированию у нового варианта, появляется дополнительная проблема и на сегодня официальная медицина говорит о 80%. Для разных национальностей, для разных народов процент людей, которые должны быть провакцинированы или переболевшими для коллективного иммунитета, оценивается по-разному. Если это скандинавы с их привычкой к индивидуализму, которые не бросаются друг на друга с объятиями - 60%, для итальянцев это ранее оценивалось в 80%», - объяснил собеседник НСН.
При этом вирусолог напомнил, что одного компонента вакцины, скорее, будет достаточно для тех, кто коронавирусом переболел, в противном случае – необходима привычная двухфазная вакцинация.
«Первый компонент – это на самом деле то же самое, что и «Спутник Лайт». Но при новом штамме появляется необходимость более активно вакцинироваться. По тем данным, которые я вижу, анализируя сыворотки переболевших и вакцинированных «Спутником», «КовиВаком», хорошо защищены переболевшие, сделавшие либо однократно «Спутник Лайт», либо двукратно «КовиВак». Там я наблюдаю действительно хороший уровень антител», - рассказал он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не знает об «универсальной вакцине» от коронавируса, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Российский консул посетила задержанного в Чехии россиянина Франчетти
- СМИ: В Турции 30 человек пострадали в ДТП с автобусом с российскими и украинскими туристами
- Ни одной маршрутки: глава Забайкалья не дождался транспорта после жалобы школьницы
- Народный артист Станислав Любшин госпитализирован после спектакля
- Цена газа в Европе превысила $720 за тысячу кубометров
- Менее суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование
- Путин поручил кабмину проиндексировать зарплаты силовиков выше инфляции
- Размер потенциально невозвратных кредитов в России достиг рекордных 400 млрд рублей
- Следственный комитет назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области
- Путин поручил к 1 ноября расширить список услуг «Почты России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru