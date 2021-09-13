«Планка поднялась». Вирусолог заявил о необходимости 80% коллективного иммунитета в России

«Для иммунной прослойки этого мало, потому что с учетом того, что «дельта» штамм вовлек в потенциально возможное заболевание те категории людей, которые уханьским штаммом не заболели бы – это молодые люди, детвора. У таких людей значительно меньше рецепторов на клетках, но «дельта» штамма обладает способностью лучше зацепляться за рецептор. Поэтому раньше необходимый уровень оценивался в 70%. В отношении России специалисты оценивали в 70% количество переболевших и провакцинированных для создания коллективного иммунитета. Но с учетом того, что изменилась способность к инфицированию у нового варианта, появляется дополнительная проблема и на сегодня официальная медицина говорит о 80%. Для разных национальностей, для разных народов процент людей, которые должны быть провакцинированы или переболевшими для коллективного иммунитета, оценивается по-разному. Если это скандинавы с их привычкой к индивидуализму, которые не бросаются друг на друга с объятиями - 60%, для итальянцев это ранее оценивалось в 80%», - объяснил собеседник НСН.

При этом вирусолог напомнил, что одного компонента вакцины, скорее, будет достаточно для тех, кто коронавирусом переболел, в противном случае – необходима привычная двухфазная вакцинация.

«Первый компонент – это на самом деле то же самое, что и «Спутник Лайт». Но при новом штамме появляется необходимость более активно вакцинироваться. По тем данным, которые я вижу, анализируя сыворотки переболевших и вакцинированных «Спутником», «КовиВаком», хорошо защищены переболевшие, сделавшие либо однократно «Спутник Лайт», либо двукратно «КовиВак». Там я наблюдаю действительно хороший уровень антител», - рассказал он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не знает об «универсальной вакцине» от коронавируса, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

