«Бузина и дядька». Гинцбург призвал не путать c «универсальной вакциной» лекарство от COVID-19
Александр Гинцбург сказал НСН, что с научной точки зрения достаточно одной вакцины, а для удержания цены – две.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не знает об «универсальной вакцине» от коронавируса, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, уже проведены все клинические исследования этой вакцины, и препарат должен работать «на всю линейку коронавирусов»
«Я с большим почтением отношусь к Веронике Игоревне, как к ученому в первую очередь, но я не знаю, что они разрабатывают. Я не берусь говорить (о том, сколько нужно вакцин от коронавируса – прим. НСН), как мудрый маркетолог, поскольку таковым не являюсь. Мы видим, что на нашем рынке существуют 6-7 препаратов против гриппа, и как-то они уживаются, хотя, с моей точки зрения, они в таком количестве не нужны. Для того, чтобы цену держать, мне кажется, достаточно две, а из научных соображений достаточно одной», - сказал Гинцбург.
При этом он призвал не путать вакцину от коронавируса с разработками ФМБА лекарства для уже заболевших под названием «Мир».
«Под названием «Мир», - мне казалось, речь шла о терапевтическом лечении уже заразившихся. Это препарат для лечения. Это разные вещи – бузина и дядька. Если речь идет о терапевтическом препарате, он очень нужен. Мы тоже несколько терапевтических препаратов разрабатываем для разных состояний», - отметил директор института Гамалеи, в котором разрабатывалась вакцина «Спутник V».
Вероника Скворцова заявила в четверг журналистам, что вторая фаза исследования вакцины ФМБА от коронавируса продолжится до конца года.
«Фактически завершена первая фаза, начинается вторая фаза исследований, она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года», - отметила она.
При этом ТАСС приводит высказывания Скворцовой об универсальной вакцине, которая будет защищать против всех видов коронавируса.
«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на все линии SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», - цитирует агентство главу ФМБА.
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