«Лекарства нет!» Доктор Мясников рассказал, что коронавирус не уйдет никогда

«СМИ пишут, что якобы есть большой спектр препаратов, помогающих с вирусами, сезонными инфекциями. Их нет. От гриппа нет препарата. Те препараты, которые претендуют на лечение гриппа, крайне неэффективны или, по крайней мере, быстро теряют свою эффективность. Помогают препараты, которые борются с осложнениями, а не с самим вирусом. Вирусы на сегодня мы лечить не можем. За редким исключением в виде лечения гепатита C. ВИЧ стал более эффективно притормаживаться, но вылечить его мы тоже не можем. Так что ожидать, что будет какой-то эффективный антивирусный препарат наивно и, грубо говоря, не стоит», - заявил медик.

По его словам, коронавирус выродится в обычную серьезную, но не слишком опасную инфекцию.

«Она (коронавирусная инфекция – прим. НСН) и сегодня не слишком опасна. Даже в невакцинированном виде смертность 2%. У гриппа - 1,5%. Есть много болезней, которые убивают больше, чем ковид. Та же малярия – почти два миллиона человек, тот же туберкулез, ВИЧ. Инфекционный понос убивает два миллиона детей в год и так далее. Коронавирус тоже за 12 месяцев убил два миллиона человек. То есть он не впереди планеты всей. Это не пневмококк, где смертность при гипертонии 25% и при выписке еще 12%. Так что это не самая опасная инфекция», - отметил специалист.

Мясников рассказал, что лучший способ бороться с вирусом – вакцинация.