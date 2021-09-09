«Лекарства нет!» Доктор Мясников рассказал, что коронавирус не уйдет никогда
Врач и телеведущий заявил, что найти универсальный препарат от коронавируса и от гриппа не получится.
В будущем не появится лекарства от COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
«СМИ пишут, что якобы есть большой спектр препаратов, помогающих с вирусами, сезонными инфекциями. Их нет. От гриппа нет препарата. Те препараты, которые претендуют на лечение гриппа, крайне неэффективны или, по крайней мере, быстро теряют свою эффективность. Помогают препараты, которые борются с осложнениями, а не с самим вирусом. Вирусы на сегодня мы лечить не можем. За редким исключением в виде лечения гепатита C. ВИЧ стал более эффективно притормаживаться, но вылечить его мы тоже не можем. Так что ожидать, что будет какой-то эффективный антивирусный препарат наивно и, грубо говоря, не стоит», - заявил медик.
По его словам, коронавирус выродится в обычную серьезную, но не слишком опасную инфекцию.
«Она (коронавирусная инфекция – прим. НСН) и сегодня не слишком опасна. Даже в невакцинированном виде смертность 2%. У гриппа - 1,5%. Есть много болезней, которые убивают больше, чем ковид. Та же малярия – почти два миллиона человек, тот же туберкулез, ВИЧ. Инфекционный понос убивает два миллиона детей в год и так далее. Коронавирус тоже за 12 месяцев убил два миллиона человек. То есть он не впереди планеты всей. Это не пневмококк, где смертность при гипертонии 25% и при выписке еще 12%. Так что это не самая опасная инфекция», - отметил специалист.
Мясников рассказал, что лучший способ бороться с вирусом – вакцинация.
«Мы уже видим, что вирус распространяется быстро у привитых, но смертность упала на порядки. В странах, где привиты 70% населения, умирает на порядок меньше людей, чем, допустим, у нас в России, где на сегодня привито 27%. Мы должны к этому стремиться. Коронавирус не уйдет. Он будет. Главное, чтобы он перестал нас укладывать в реанимации и убивать. Даже с этой небольшой частотой в 2%. Дальше это вопрос, насколько СМИ «превратят» COVID-19 в обычную сезонную и не очень опасную инфекцию. Идет запугивание людей, что неприемлемо. Так же, как ковид-диссиденты. И то, и то крайности, которые вредят здоровью людей», - заключил доктор.
Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано. Об этом он сообщил РИА Новости.
Дворкович пояснил, что, вероятнее всего, для лечения будет подбираться набор разных лекарств и методов профилактики, лечения и восстановления, а не «волшебный препарат, который все вылечит». Чиновник добавил, что во всем мире ведутся поиски лекарства, но цикл разработки таких препаратов довольно длинный из-за постоянно мутирующего вируса, и «ждать чудес» не стоит.
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