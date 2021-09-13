В Москве 5 млн человек сделали первую прививку от COVID-19
Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 5 млн москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы», — рассказала заммэра в интервью ТАСС.
При этом только 22% из общего количества вакцинированных составляют люди старше 60 лет, и это очень мало, пишет RT.
Как отметила Ракова, в сравнении с дургими крупными городами мира в Москве очень высока доля людей пожилого возраста в структуре заболеваемости COVID-19. Вице-мэр объяснила, что большое количество пациентов старшего возраста создает нагрузку на стационарную сеть: пожилые люди составляют в среднем 70% от общего потока госпитализаций. Кроме того, эта категория граждан составляет три четвертых смертности от коронавируса. Ракова призвала пожилых москвичей не только вовремя прививаться, но и ревакцинироваться.
Заммэра подчеркнула, что среди проживающих в специальных учреждениях пожилых людей, за которых отвечает город, 98% не только вакцинированы, но и ревакцинированы.
«Более 80% всех медицинских и педагогических работников вакцинированы. Социальные работники вообще самые ответственные: на сегодняшний день вакцинированы 86%», — добавила Ракова.
Между тем за минувшие сутки в Москве подтвердили 1 592 новых случая COVID-19, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в столице выявили 1 586 173 случая заболевания, 1 464 100 горожан выздоровели, 28 023 пациента скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября
- В Крыму предупредили об опасности задержания в Праге участника «Крымской весны»
- Участника группы «25/17» подстрелили в Москве
- Власти Москвы заявили о недостатке строителей-мигрантов
- Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Аргентине
- В Москве 5 млн человек сделали первую прививку от COVID-19
- Папа Римский во время визита в Словакию процитировал Достоевского
- В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам
- СМИ назвали дипломатическим скандалом отказ президента Польши от встречи с Меркель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru