В Москве 5 млн человек сделали первую прививку от COVID-19

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже 5 млн москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы», — рассказала заммэра в интервью ТАСС.

При этом только 22% из общего количества вакцинированных составляют люди старше 60 лет, и это очень мало, пишет RT.

Как отметила Ракова, в сравнении с дургими крупными городами мира в Москве очень высока доля людей пожилого возраста в структуре заболеваемости COVID-19. Вице-мэр объяснила, что большое количество пациентов старшего возраста создает нагрузку на стационарную сеть: пожилые люди составляют в среднем 70% от общего потока госпитализаций. Кроме того, эта категория граждан составляет три четвертых смертности от коронавируса. Ракова призвала пожилых москвичей не только вовремя прививаться, но и ревакцинироваться.

Заммэра подчеркнула, что среди проживающих в специальных учреждениях пожилых людей, за которых отвечает город, 98% не только вакцинированы, но и ревакцинированы.

«Более 80% всех медицинских и педагогических работников вакцинированы. Социальные работники вообще самые ответственные: на сегодняшний день вакцинированы 86%», — добавила Ракова.

Между тем за минувшие сутки в Москве подтвердили 1 592 новых случая COVID-19, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в столице выявили 1 586 173 случая заболевания, 1 464 100 горожан выздоровели, 28 023 пациента скончались.

