«Шутка, анекдот»: Аналитик усомнился, что Лавров пьет киргизский виски

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Россия 24» заявил, что виски из Киргизии находятся у него в приоритете. Министр также отметил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское». По его словам, этот сорт он еще не пробовал. Дробиз уверен, что в Киргизии производят виски в качестве «экзотического» напитка.

«Думаю, что это шутка, анекдот. Маловероятно, что в Киргизии производят виски. Может, ему подарили киргизский экзотический продукт. В СССР тоже производили виски, только он никого не интересовал, так же как ром и джин», - сказал Дробиз.

Собеседник НСН отметил, что в России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски.

«Виски можно делать в любой стране мира, даже в дикой папуасии. 25 стран мира производит виски, а не только Шотландия или Ирландия. Прекрасный напиток делают в Японии, превосходный – в Индии. У нас тоже есть производство виски полного цикла – 40 миллионов литров в прошлом году произвели. Пока 95% нашего виски произведено из завозных дистиллятов, а сейчас готовится большая программа, потому через пять лет в России 100% виски будет производиться у нас из местного сырья», - убежден Дробиз.