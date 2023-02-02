«Шутка, анекдот»: Аналитик усомнился, что Лавров пьет киргизский виски
В СССР тоже производили виски, но его никто не покупал, поэтому Лаврову могли просто подарить киргизский экзотический напиток, сказал Вадим Дробиз.
В России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски, а через пять лет в его составе будет использоваться только местное сырье, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе НСН.
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Россия 24» заявил, что виски из Киргизии находятся у него в приоритете. Министр также отметил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское». По его словам, этот сорт он еще не пробовал. Дробиз уверен, что в Киргизии производят виски в качестве «экзотического» напитка.
«Думаю, что это шутка, анекдот. Маловероятно, что в Киргизии производят виски. Может, ему подарили киргизский экзотический продукт. В СССР тоже производили виски, только он никого не интересовал, так же как ром и джин», - сказал Дробиз.
Собеседник НСН отметил, что в России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски.
«Виски можно делать в любой стране мира, даже в дикой папуасии. 25 стран мира производит виски, а не только Шотландия или Ирландия. Прекрасный напиток делают в Японии, превосходный – в Индии. У нас тоже есть производство виски полного цикла – 40 миллионов литров в прошлом году произвели. Пока 95% нашего виски произведено из завозных дистиллятов, а сейчас готовится большая программа, потому через пять лет в России 100% виски будет производиться у нас из местного сырья», - убежден Дробиз.
Аналитик также считает, что в России из-за санкций нет дефицита импортного алкоголя.
«С алкоголем все превосходно в России. Стоны, которые несли СМИ с апреля, что все кончится, рухнет, а мы протрезвеем, полная чушь. Это была рекламная кампания для узаконивания параллельного импорта, потому что напитки ушедших брендов потребляли 10% населения. 2023 год станет годом восстановления импортного алкоголя в России», - резюмировал Дробиз.
Ранее Вадим Дробиз заявил в эфире НСН, что что водка в России остается самым популярным напитком, но ценовая политика государства делает ее дороже в пять раз, чем в Европе и США.
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