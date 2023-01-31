«Превратилась в суррогаты»: В России водка стоит в пять раз дороже, чем в США
В России очень дорогой алкоголь из-за политики государства в части увеличения цен на спиртное, сказал НСН Вадим Дробиз.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что водка в России остается самым популярным напитком, но ценовая политика государства делает ее дороже в пять раз, чем в Европе и США.
31 января отмечается День рождения русской водки. В этот день Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Дробиз заявил, что водка останется напитком номер один на века.
«В связи с той политикой, которую проводит государство в части увеличения цен на алкогольную продукцию, водка в России относительно доходов населения в 4-5 раз дороже, чем в США, Германии, Франции. У нас очень дорогой алкоголь. С 2010-2016 год примерно 700 миллионов литров водки ушли в нелегальный сектор, где превратились в суррогаты», - сказал Дробиз.
Собеседник НСН назвал минимальную цену безопасной водки.
«Безопасна водка вся, которая продается в легальных магазинах – от 282 рублей за пол-литра. Популярность водки не падает, она останется напитком номер один на века», - резюмировал Дробиз.
Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с НСН заявил, что в год продается 3 миллиарда водки.
«На протяжении 8 лет проблемным в части потребления алкоголя остается Дальний Восток, менее проблемными – регионы Северного Кавказа. Водка – второй по популярности напиток, продается ежегодно 3 миллиарда литров, первое место занимает пиво – 8 миллиардов литров. За год потребление водки выросло на 7-9 процентов», - отметил Хамзаев.
Ранее Вадим Дробиз говорил НСН, что большинство россиян не заметит дефицита премиального алкоголя, потому что они его не покупают.
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