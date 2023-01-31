«Превратилась в суррогаты»: В России водка стоит в пять раз дороже, чем в США

31 января отмечается День рождения русской водки. В этот день Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Дробиз заявил, что водка останется напитком номер один на века.

«В связи с той политикой, которую проводит государство в части увеличения цен на алкогольную продукцию, водка в России относительно доходов населения в 4-5 раз дороже, чем в США, Германии, Франции. У нас очень дорогой алкоголь. С 2010-2016 год примерно 700 миллионов литров водки ушли в нелегальный сектор, где превратились в суррогаты», - сказал Дробиз.

Собеседник НСН назвал минимальную цену безопасной водки.

«Безопасна водка вся, которая продается в легальных магазинах – от 282 рублей за пол-литра. Популярность водки не падает, она останется напитком номер один на века», - резюмировал Дробиз.