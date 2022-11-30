«Только коктейли»: Рестораны не хотят переходить на российский алкоголь

По его словам, перспективы есть только у производителей джина, которые со временем могут выстроить качественное производство в России и завоевать доверие покупателей.

«Мы пляшем от покупателя. Российские аналоги намного дешевле. Но сознательные гости российский джин в чистом виде не закажут. Джин российский качественно сделать достаточно просто, само производство джина очень простое, тут нет сложностей. Это не относится к виски и коньяку, не относится к текиле, потому что у нас этот продукт не растет. Но что касается джина, через какое-то время качественный российский производитель, к которому появится доверие у потребителя, займет свое место», - рассказал собеседник НСН.

При этом Миронов подчеркнул, что другие напитки нет смысла и необходимости заменять – импортный алкоголь продолжает поступать в Россию.

«Наш алкоголь на сегодняшний день все-таки делается на западных дистиллятах, которые заходят к нам. Это тоже должно появится у нас через какое-то время, но там все-таки другой воздух, вода, мы это не сделаем и не надо стремиться это сделать. Импортный алкоголь есть, просто одни компании отказались работать, а другие зашли на рынок. Какие-то компании поставляют тот же алкоголь, но другими путями», - добавил он.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН заявил, что будущем Россия сможет наладить производство крепких напитков по примеру других стран.

