«Только коктейли»: Рестораны не хотят переходить на российский алкоголь
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей заявил НСН, что перспективы есть у российского джина, но даже его покупатели сегодня обходят стороной.
Российские джины и ликеры намного дешевле своих западных аналогов, но посетители ресторанов никогда не заказывают их «в чистом виде», заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН.
Российские производители на фоне сокращения импорта крепкого алкоголя резко наращивают долю в продажах джина, ликеров и биттеров, говорится в исследовании NielsenIQ. С начала года появилось 20 новых российских брендов джина, 13 новых марок ликеров и семь брендов биттеров. Миронов объяснил, почему отечественные напитки используются ресторанами и барами только «на коктейли».
«Джины и ликеры российского производства однозначно проигрывают оригиналу, но дело даже не в этом. Вопрос в том, что в чистом виде потребитель их не заказывает. Они используются в ресторанах, барах, клубах, но используются только на коктейли, в чистом виде их никто никогда не продает», - отметил он.
По его словам, перспективы есть только у производителей джина, которые со временем могут выстроить качественное производство в России и завоевать доверие покупателей.
«Мы пляшем от покупателя. Российские аналоги намного дешевле. Но сознательные гости российский джин в чистом виде не закажут. Джин российский качественно сделать достаточно просто, само производство джина очень простое, тут нет сложностей. Это не относится к виски и коньяку, не относится к текиле, потому что у нас этот продукт не растет. Но что касается джина, через какое-то время качественный российский производитель, к которому появится доверие у потребителя, займет свое место», - рассказал собеседник НСН.
При этом Миронов подчеркнул, что другие напитки нет смысла и необходимости заменять – импортный алкоголь продолжает поступать в Россию.
«Наш алкоголь на сегодняшний день все-таки делается на западных дистиллятах, которые заходят к нам. Это тоже должно появится у нас через какое-то время, но там все-таки другой воздух, вода, мы это не сделаем и не надо стремиться это сделать. Импортный алкоголь есть, просто одни компании отказались работать, а другие зашли на рынок. Какие-то компании поставляют тот же алкоголь, но другими путями», - добавил он.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН заявил, что будущем Россия сможет наладить производство крепких напитков по примеру других стран.
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