Минтранс доработал проект изменений в ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»

Издание напоминает, что штрафы за превышение средней скорости, рассчитанной по потраченному на путь между несколькими камерами времени, отменили еще в 2021 году. Однако в августе 2023-го Минтранс предложил законодательно прописать термин «средняя скорость движения» и считать ею значение, равное отношению длины участка дороги с ограничением скорости, к затраченному на преодоление этого участка времени. Пункт ПДД, который обязывает водителей следовать со скоростью не выше установленного ограничения, дополняется фразой «в том числе средней».

Планировалось, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года. Новая редакция поправок предлагает ввести их с 1 сентября 2024-го. В этот же день должен вступить в силу закон с новыми требованиями к камерам.

Доработанный Минтрансом проект готовится к межведомственному голосованию. Поправки уже поддержало Минэкономики. Как отметили в ведомстве, действующий точечный контроль мгновенной скорости «не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», а водители двигаются «в стиле "торможение — разгон"» в зоне действия камер, чтобы избежать штрафов. По данным Минтранса, регионам не потребуются дополнительные расходы на реализацию законопроекта, однако понадобится «отдельное программное обеспечение» для фиксации средней скорости.

