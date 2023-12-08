Минтранс доработал проект изменений в ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»
Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения, вводящие термин «средняя скорость» и запрет на ее превышение, новая редакция опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание напоминает, что штрафы за превышение средней скорости, рассчитанной по потраченному на путь между несколькими камерами времени, отменили еще в 2021 году. Однако в августе 2023-го Минтранс предложил законодательно прописать термин «средняя скорость движения» и считать ею значение, равное отношению длины участка дороги с ограничением скорости, к затраченному на преодоление этого участка времени. Пункт ПДД, который обязывает водителей следовать со скоростью не выше установленного ограничения, дополняется фразой «в том числе средней».
Планировалось, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года. Новая редакция поправок предлагает ввести их с 1 сентября 2024-го. В этот же день должен вступить в силу закон с новыми требованиями к камерам.
Доработанный Минтрансом проект готовится к межведомственному голосованию. Поправки уже поддержало Минэкономики. Как отметили в ведомстве, действующий точечный контроль мгновенной скорости «не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», а водители двигаются «в стиле "торможение — разгон"» в зоне действия камер, чтобы избежать штрафов. По данным Минтранса, регионам не потребуются дополнительные расходы на реализацию законопроекта, однако понадобится «отдельное программное обеспечение» для фиксации средней скорости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
- США втрое нарастили закупки российского урана
- Глава «Железных дорог Донбасса» задержан за злоупотребления полномочиями
- ЦИАН: Рынок жилья лишится 30% покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки
- Роскачество: Продажи российского премиум-вина вырастут более чем на треть к 2024 году
- Минтранс доработал проект изменений в ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»
- Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами
- Доход Деда Мороза и Снегурочки в этом году стартует от 200 тысяч рублей
- В Госдуму внесли инициативу о запрете треш-стримов
- Боец Минеев раскритиковал «Слово пацана» за неестественность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru