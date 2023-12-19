Страховщики: автомобили Lada Granta чаще всего попадали в ДТП в 2023 году
Чаще всего в 2023 году в ДТП на российских дорогах попадали автомобили Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris, сообщается в исследовании компании «Страховой дом ВСК».
Анализ портфеля компании по ОСАГО показал, что чаще всего в аварии попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%), Hyundai (7%), Kia (6%) и Renault (5%). Лидерами антирейтинга среди моделей стали Lada Granta (4%), Hyundai Solaris (3%), Lada Priora (2%), Lada Kalina (1,6%) и Toyota Corolla (1,5%).
Чаще всего ДТП случались в Москве. Также в антирейтинге регионов Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области и республика Башкортостан. Меньше всего аварий по итогу года произошло в Омской, Волгоградской областях и Санкт-Петербурге.
Самой аварийной категорией автовладельцев стали россияне в возрасте 30-39 лет (22,5%). Реже всего в ДТП попадали водители в возрасте 50-59 лет (менее 14%).
Ранее специалисты «Ингосстраха» рассказали о том, что в этом году на 87,3% выросло количество ДТП с участием китайских марок. Лидерами по авариям среди «китайцев» стали Chery, HAVAL и Geely, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru