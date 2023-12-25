«Юридически невозможно»: Автомобилистам не компенсируют ущерб за плохие дороги
ОСАГО — это страхование ответственности автомобилистов друг перед другом, иные факторы под действие полиса не попадают, сказал НСН Антон Шапарин.
Законодательно зафиксировать возможность взыскания ущерба за плохие дороги по полису ОСАГО невозможно, поскольку данный документ регулирует лишь взаимоотношения автомобилистов. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о намерении внести законопроект о взыскании ущерба за плохие дороги. Предлагается взыскивать не самим автомобилистам, а страховым компаниям. Парламентарий отметил, что хочет прописать это в законе об ОСАГО. По мнению Шапарина, такие изменения в закон об ОСАГО не могут быть внесены.
«ОСАГО — это страхование ответственности одного автомобилиста перед другим. Никакие погодные условия, внешняя среда, что-либо еще в это не входит. Поэтому в закон об ОСАГО такие поправки невозможно внести чисто юридически», — сказал Шапарин.
Собеседник НСН добавил, что соответствующий ущерб взыскать действительно тяжело.
«Есть собственники дорог, есть обслуживающие организации типа ГБУ “Жилищник”, которые развлекаются сбрасыванием глыб льда и снега с крыш, причиняя ущерб транспортным средствам. Безусловно, все эти повреждения должны компенсироваться. Сейчас все происходит в судебном порядке — суды должны принять решение в пользу автовладельца, а он должен доказать свою правоту, потратив уйму времени и денег. Конечно, порядок нужно менять. При этом важно знать, что у нас минимум четверть автомобилистов живет вне системы ОСАГО, которая и так трещит по швам. Не уверен, что страховые компании намерены чем-либо заниматься в данном случае», — добавил он.
Шапарин подчеркнул, что при наличии полиса КАСКО страховые компании обязаны разбираться в подобных ситуациях.
«Человек оплатил свои риски, закрыл их с помощью страховки. ОСАГО — это, конечно, другая ситуация. Здесь предусмотрен один-единственный риск — риск того, что водитель нанесет ущерб другому транспортному средству. Его ответственность покрыта определенным лимитом. ОСАГО с погодными условиями не пересекается никак», — подытожил вице-президент «Национального автомобильного союза».
Ранее правительство России одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО с 1 января по 31 декабря 2024 года.
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