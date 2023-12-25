«Юридически невозможно»: Автомобилистам не компенсируют ущерб за плохие дороги

Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о намерении внести законопроект о взыскании ущерба за плохие дороги. Предлагается взыскивать не самим автомобилистам, а страховым компаниям. Парламентарий отметил, что хочет прописать это в законе об ОСАГО. По мнению Шапарина, такие изменения в закон об ОСАГО не могут быть внесены.

«ОСАГО — это страхование ответственности одного автомобилиста перед другим. Никакие погодные условия, внешняя среда, что-либо еще в это не входит. Поэтому в закон об ОСАГО такие поправки невозможно внести чисто юридически», — сказал Шапарин.

Собеседник НСН добавил, что соответствующий ущерб взыскать действительно тяжело.

«Есть собственники дорог, есть обслуживающие организации типа ГБУ “Жилищник”, которые развлекаются сбрасыванием глыб льда и снега с крыш, причиняя ущерб транспортным средствам. Безусловно, все эти повреждения должны компенсироваться. Сейчас все происходит в судебном порядке — суды должны принять решение в пользу автовладельца, а он должен доказать свою правоту, потратив уйму времени и денег. Конечно, порядок нужно менять. При этом важно знать, что у нас минимум четверть автомобилистов живет вне системы ОСАГО, которая и так трещит по швам. Не уверен, что страховые компании намерены чем-либо заниматься в данном случае», — добавил он.

Шапарин подчеркнул, что при наличии полиса КАСКО страховые компании обязаны разбираться в подобных ситуациях.

«Человек оплатил свои риски, закрыл их с помощью страховки. ОСАГО — это, конечно, другая ситуация. Здесь предусмотрен один-единственный риск — риск того, что водитель нанесет ущерб другому транспортному средству. Его ответственность покрыта определенным лимитом. ОСАГО с погодными условиями не пересекается никак», — подытожил вице-президент «Национального автомобильного союза».

Ранее правительство России одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО с 1 января по 31 декабря 2024 года.

