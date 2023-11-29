В ГИБДД пообещали не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины
Госавтоинспекция не будет наказывать водителей за отсутствие зимней резины, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Его комментарий опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Ранее СМИ сообщили, что с 1 декабря полицейские якобы начнут штрафовать за отсутствие зимних шин. В частности, ГИБДД России по Челябинской области предупредило о штрафах в 500 рублей за передвижение на летних шинах в зимний период, пишет Ura.ru.
«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам», — подчеркнул Черников.
По словам главы ГИБДД, в любое время года возможно использование всесезонных шин, так называемой липучки. Как отметил Черников, во многих российских регионах не бывает зимней скользкости и выпадания снега, и нет необходимости контролировать водителей на этих территориях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru