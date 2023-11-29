В ГИБДД пообещали не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

Ранее СМИ сообщили, что с 1 декабря полицейские якобы начнут штрафовать за отсутствие зимних шин. В частности, ГИБДД России по Челябинской области предупредило о штрафах в 500 рублей за передвижение на летних шинах в зимний период, пишет Ura.ru.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам», — подчеркнул Черников.

По словам главы ГИБДД, в любое время года возможно использование всесезонных шин, так называемой липучки. Как отметил Черников, во многих российских регионах не бывает зимней скользкости и выпадания снега, и нет необходимости контролировать водителей на этих территориях.

