К весне не успеют: Депутат ГД допустил увеличение призывного возраста осенью
С инициативой об увеличении призывного возраста должно выйти правительство, сказал НСН парламентарий Юрий Швыткин.
Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что в парламенте не обсуждают весеннее повышение призывного возраста, но такой вопрос может возникнуть к осени.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность повышения призывного возраста к весеннему призыву нулевая. На прошлой неделе он говорил, что весной могут начать призывать на службу в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Швыткин считает, что этот вопрос могут рассмотреть ближе к осеннему призыву.
«Для того, чтобы соответствующие изменения были произведены реально, нужно изменить законодательную базу. Пока поправки не внесены. Никто из правительства, поскольку Минобороны входит в его состав, с этим не выходил. На уровне нашего комитета эта инициатива не обсуждается. Считаю, что весной призыв будет осуществляться в таком же порядке, как ранее», - сказал Швыткин.
Собеседник НСН не стал исключать, что повышение призывного возраста, которое поддержал президент Владимир Путин, может произойти уже к осени.
«Не исключается, что это может произойти. Процедура вступления закона в силу тоже занимает определенное время. Дискутировать преждевременно, мы говорим пока о весне, где реально правила призыва не будут меняться. Потом, может, законодательная инициатива не поступит», - резюмировал Швыткин.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Пригожин заявил о полном освобождении Клещеевки в пригороде Бахмута
- Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных судьбоносных конфликтов
- Кравцов: Участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ
- Клишас оценил предложение о передаче детям-сиротам имущества уехавших из России
- Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ по территории Брянской области
- НМ ДНР: В обороне Соледара участвовали батальоны иностранных наемников
- В Госдуме назвали «нулевой» вероятность призыва срочников с 21 года весной
- СМИ: Франция может поставить Киеву танки Leclerc
- Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- Кузнецова предложила давать жилье сиротам за счет имущества покинувших Россию граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru