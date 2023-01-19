К весне не успеют: Депутат ГД допустил увеличение призывного возраста осенью

Собеседник НСН не стал исключать, что повышение призывного возраста, которое поддержал президент Владимир Путин, может произойти уже к осени.

«Не исключается, что это может произойти. Процедура вступления закона в силу тоже занимает определенное время. Дискутировать преждевременно, мы говорим пока о весне, где реально правила призыва не будут меняться. Потом, может, законодательная инициатива не поступит», - резюмировал Швыткин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.

