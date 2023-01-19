К весне не успеют: Депутат ГД допустил увеличение призывного возраста осенью

С инициативой об увеличении призывного возраста должно выйти правительство, сказал НСН парламентарий Юрий Швыткин.

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что в парламенте не обсуждают весеннее повышение призывного возраста, но такой вопрос может возникнуть к осени.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вероятность повышения призывного возраста к весеннему призыву нулевая. На прошлой неделе он говорил, что весной могут начать призывать на службу в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Швыткин считает, что этот вопрос могут рассмотреть ближе к осеннему призыву.

«Для того, чтобы соответствующие изменения были произведены реально, нужно изменить законодательную базу. Пока поправки не внесены. Никто из правительства, поскольку Минобороны входит в его состав, с этим не выходил. На уровне нашего комитета эта инициатива не обсуждается. Считаю, что весной призыв будет осуществляться в таком же порядке, как ранее», - сказал Швыткин.
Путин принципиально поддержал повышение возраста призыва

Собеседник НСН не стал исключать, что повышение призывного возраста, которое поддержал президент Владимир Путин, может произойти уже к осени.

«Не исключается, что это может произойти. Процедура вступления закона в силу тоже занимает определенное время. Дискутировать преждевременно, мы говорим пока о весне, где реально правила призыва не будут меняться. Потом, может, законодательная инициатива не поступит», - резюмировал Швыткин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВоеннослужащиеПризыв
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