«Осознанные»: В Госдуме одобрили предложение Шойгу о повышении призывного возраста
Повышение призывного возраста позволит набирать в армию осознанных и зрелых людей с высшим образованием, сказал НСН Юрий Швыткин.
Увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить призывной возраст соотечественников с 18 до 21 года, при этом повысить предельный для призыва в армию возраст до 30 лет. Кроме того, глава оборонного ведомства призвал довести численность Вооруженных сил России до полутора миллионов военнослужащих, почти половина которых — 695 тысяч — должны служить на контрактной основе. Швыткин заявил, что поддерживает решение руководителя Минобороны.
«Во-первых, молодые люди пойдут в армию в более осознанном и зрелом возрасте. К тому же, многие к этому времени уже получат высшее образование. Считаю правильным и предложение Шойгу поднять предельный возраст призыва до 30 лет», — сказал Швыткин.
Собеседник НСН также отметил, что дедовщина в российской армии практически искоренена, бояться ее возвращения не стоит.
«Сегодня призывной возраст — с 18 до 27 лет. Будет с 21 года до 30 лет. В любом случае разница получается девять лет. Повторюсь, главное не неуставные отношения, которые вообще ушли в прошлое после начала спецоперации, а то, чтобы в армии служили более осознанные и мотивированные, в том числе материально, солдаты. Российские Вооруженные силы постепенно переходят на профессиональную основу», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопросы о якобы готовящихся изменениях сроков срочной службы в армии следует задавать Минобороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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