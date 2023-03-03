Основатель SuperJob объяснил вред от повышения призывного возраста

Ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что законопроект об изменении призывного возраста с 18-27 лет до 21-30 лет сейчас прорабатывается, ожидается, что он будет внесен в парламент правительством и принят текущей весной, однако вряд ли возможно, что это успеют сделать до начала весеннего призыва. Экс-главком ВКС России уточнил, что в случае принятия документа весной он вступит в силу осенью этого года, сообщило агентство РИА Новости. По мнению Захарова, изменение призывного возраста крайне отрицательно скажется на рынке труда.

«От этого пострадает социальная ситуация в целом. Сейчас в армию идут вполне созревшие, но еще не включенные ни в социальную, ни в экономическую жизнь молодые люди. Если же призывной возраст поднимут, то включение молодых людей в социальную и экономическую жизнь оттянется еще на три года, они будут позже возвращаться из армии, увеличится возраст социальной передержки. Сейчас ни работодатели, ни сами молодые специалисты не берут на себя повышенные обязательства. До 21 года молодой человек может успеть стать квалифицированным, зачастую незаменимым специалистом, его потеря ударит и по работодателю, и по нему самому. К тому же, в 18 лет молодые люди не берут кредиты и не заводят семьи, помня о том, что им скоро идти в армию, а в 21 год кто-то уже женится, кто-то заведет детей, а кто-то возьмет кредит. Возникает резонный вопрос — кто будет кормить детей и выплачивать кредиты? После принятия этого закона мы будем дважды в год испытывать маленькие шоки, хотя они, конечно, будут меньше, чем от мобилизации», — сказал Захаров.

Собеседник НСН добавил, что работодатели после принятия нового закона об увеличении призывного возраста не будут вкладываться в развитие молодых людей.

«Работодатели не будут поручать молодым сотрудникам никакой ответственной работы, не будут тратить время на их обучение. А зачем? Возможно, после армии молодой человек уйдет на другое предприятие, как чаще всего и бывает, или останется в другом регионе. Куда более логично и разумно увеличить срок службы в военное время до двух-трех лет. А вот повышению призывного возраста разумного объяснения нет», — отметил основатель SuperJob.

В заключение Захаров назвал несостоятельным довод, что в армию при повышении призывного возраста пойдут молодые люди, получившие специальность.

«Большинству в армии полученное образование не пригодится. Большая часть гражданских специальностей в армии не нужны, на то она и армия», — подытожил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что гипотетические планы отправлять не служивших россиян старше 30 лет поголовно на военные сборы для получения военно-учетной специальности абсолютно нереальны. Об этом сообщило агентство НСН.

