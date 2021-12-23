«Шлеп-шлеп и пошли»: Путин рассказал о вакцинации в советское время

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что «давить» на людей в вопросе вакцинации не стоит – это не поможет увеличить темпы вакцинации.

При этом он напомнил, что в советское время граждан об их желании вакцинироваться никто не спрашивал, это являлось обязательной процедурой.

«Шлеп-шлеп-шлеп и пошли», - рассказал Путин о вакцинации в СССР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир Путин
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