«Шлеп-шлеп и пошли»: Путин рассказал о вакцинации в советское время
23 декабря 202113:06
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что «давить» на людей в вопросе вакцинации не стоит – это не поможет увеличить темпы вакцинации.
При этом он напомнил, что в советское время граждан об их желании вакцинироваться никто не спрашивал, это являлось обязательной процедурой.
«Шлеп-шлеп-шлеп и пошли», - рассказал Путин о вакцинации в СССР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru