«Шлеп-шлеп и пошли»: Путин рассказал о вакцинации в советское время

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что «давить» на людей в вопросе вакцинации не стоит – это не поможет увеличить темпы вакцинации.

При этом он напомнил, что в советское время граждан об их желании вакцинироваться никто не спрашивал, это являлось обязательной процедурой.

«Шлеп-шлеп-шлеп и пошли», - рассказал Путин о вакцинации в СССР.

