Шкуматов выступил против законопроекта об агрессивном вождении
Если нововведение начнет работать, на дорогах все сразу станут «опасными водителями», отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».
Понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что законопроект, предполагающий штраф 5 тысяч рублей за агрессивное вождение, направят в правительство. Авторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР. Под агрессивным вождением понимается езда, создающая опасные ситуации на дороге.
«Слава богу, что эта формулировка сейчас не работает, иначе все водители давно бы стали опасными. Либо ее не должно быть, либо нужно переходить к другим критериям. Формулировку нужно править, но только после тщательной научной и аналитической работы», - отметил Шкуматов.
По его словам, если законопроект примут, особенно сильно он отразится на мотоциклистах.
«Допустим, мотоциклисты абсолютно все являются опасными водителями, и они будут получать штрафы в зависимости от того, какой законопроект будет принят. Если смотреть на опыт других стран, то там определение опасного вождения отнесено на откуп субъективного мнения полицейского. Но в России такая практика не может быть применена в силу коррупционных и иных рисков. Надо работать над самим понятием опасного вождения», - добавил Шкуматов.
Ранее Шкуматов объяснял «Радиоточке НСН», что привело к отмене в России штрафов за превышение средней скорости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Украинские артиллеристы провели учения у границы с Крымом
- В Греции выявили первый случай заболевания «омикрон»-штаммом
- Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска
- В Сочи впервые с 2012 года зафиксировали шторм в семь баллов
- Российский космонавт рассказал о смысле жизни
- Столтенберг: У России не может быть сферы влияния
- В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
- В России подтвердили 33 389 новых заражений COVID-19 за сутки
- Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания
- ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединятся в одну компанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru