Шкуматов выступил против законопроекта об агрессивном вождении

Если нововведение начнет работать, на дорогах все сразу станут «опасными водителями», отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

Понятие об опасном вождении нужно вводить только после серьезной аналитической работы, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что законопроект, предполагающий штраф 5 тысяч рублей за агрессивное вождение, направят в правительство. Авторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР. Под агрессивным вождением понимается езда, создающая опасные ситуации на дороге.

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«Слава богу, что эта формулировка сейчас не работает, иначе все водители давно бы стали опасными. Либо ее не должно быть, либо нужно переходить к другим критериям. Формулировку нужно править, но только после тщательной научной и аналитической работы», - отметил Шкуматов.

По его словам, если законопроект примут, особенно сильно он отразится на мотоциклистах.

«Допустим, мотоциклисты абсолютно все являются опасными водителями, и они будут получать штрафы в зависимости от того, какой законопроект будет принят. Если смотреть на опыт других стран, то там определение опасного вождения отнесено на откуп субъективного мнения полицейского. Но в России такая практика не может быть применена в силу коррупционных и иных рисков. Надо работать над самим понятием опасного вождения», - добавил Шкуматов.

Ранее Шкуматов объяснял «Радиоточке НСН», что привело к отмене в России штрафов за превышение средней скорости.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Опасное ВождениеАвтомобильРоссия
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