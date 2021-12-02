Шкуматов выступил против законопроекта об агрессивном вождении

«Слава богу, что эта формулировка сейчас не работает, иначе все водители давно бы стали опасными. Либо ее не должно быть, либо нужно переходить к другим критериям. Формулировку нужно править, но только после тщательной научной и аналитической работы», - отметил Шкуматов.

По его словам, если законопроект примут, особенно сильно он отразится на мотоциклистах.

«Допустим, мотоциклисты абсолютно все являются опасными водителями, и они будут получать штрафы в зависимости от того, какой законопроект будет принят. Если смотреть на опыт других стран, то там определение опасного вождения отнесено на откуп субъективного мнения полицейского. Но в России такая практика не может быть применена в силу коррупционных и иных рисков. Надо работать над самим понятием опасного вождения», - добавил Шкуматов.

Ранее Шкуматов объяснял «Радиоточке НСН», что привело к отмене в России штрафов за превышение средней скорости.

