В Совете Федерации рассказали о штрафе за опасное вождение

Штраф в размере 3 тысяч рублей за опасное вождение может появиться в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Дорожные камеры научились фиксировать новое нарушение

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сообщила сенатор в беседе с РИА Новости.

Рукавишникова объяснила, что опасной ездой можно считать нарушение скоростного режима, резкое перестроение через две и более полосы движения, несоблюдение дистанции. При этом водитель должен неоднократно допускать подобные нарушения, отмечает Газета.ру.

Как отметила сенатор, в случае принятия нового КоАП нарушителей будут наказывать штрафами за каждое отдельное действие, а также за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам движения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Опасное ВождениеШтрафыСовет Федерации РФ
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