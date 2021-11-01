В Совете Федерации рассказали о штрафе за опасное вождение

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сообщила сенатор в беседе с РИА Новости.

Рукавишникова объяснила, что опасной ездой можно считать нарушение скоростного режима, резкое перестроение через две и более полосы движения, несоблюдение дистанции. При этом водитель должен неоднократно допускать подобные нарушения, отмечает Газета.ру.

Как отметила сенатор, в случае принятия нового КоАП нарушителей будут наказывать штрафами за каждое отдельное действие, а также за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам движения, сообщает RT.

