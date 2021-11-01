В Совете Федерации рассказали о штрафе за опасное вождение
Штраф в размере 3 тысяч рублей за опасное вождение может появиться в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сообщила сенатор в беседе с РИА Новости.
Рукавишникова объяснила, что опасной ездой можно считать нарушение скоростного режима, резкое перестроение через две и более полосы движения, несоблюдение дистанции. При этом водитель должен неоднократно допускать подобные нарушения, отмечает Газета.ру.
Как отметила сенатор, в случае принятия нового КоАП нарушителей будут наказывать штрафами за каждое отдельное действие, а также за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам движения, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 993 / сут.
Умерли
239 тыс.+1 158 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+27 115 / сут.
- В Совете Федерации рассказали о штрафе за опасное вождение
- Медведев: Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19
- Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых от COVID-19
- В России предложено ужесточить наказание за неуплату электричества
- Байден разочаровался саммитом G20 из-за Китая и России
- National Interest: на Украину может обрушиться российский гнев из-за ситуации в Донбассе
- Медведев сообщил о продовольственном кризисе во всем мире
- В Дагестане проводится проверка после найденных в реке шприцов
- Пострадавшая россиянка рассказала подробности об отравлении в египетском отеле
- В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении беспилотника в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru