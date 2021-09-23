Шкуматов рассказал, что привело к отмене штрафов за превышение средней скорости
Эти штрафы легко оспаривались в судах, и исков было много, рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, работала в РФ на протяжении почти семи лет.
Подобные штрафы отменены из-за огромного числа судебных жалоб из-за них, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
«Такая практика была много лет – водители получали штрафы, судились и побеждали в судах на основании того, что нет места правонарушения. Допустим, есть протяженный участок в несколько километров и где вы конкретно на нем совершили нарушение, неизвестно. Поэтому в силу вступала презумпция невиновности: если есть сомнения, то они всегда трактуются в пользу привлекаемого к ответственности. В итоге суды отменяли такие постановления. Так длилось долгое время. Мы давно ожидали, что будет обобщена судебная практика и штрафы за превышение средней скорости отменят полностью. Этот процесс занял много лет, очень много людей доходили и до Верховного суда, потратили много времени. Благодаря этому, отмена сегодня и произошла», - рассказал автоэксперт.
По данным Шкуматова, фактически штрафы за превышение средней скорости по статье 12.9 КоАП перестали приходить автовладельцам с апреля.
В ГИБДД причину отказа от преследования водителей за это нарушение не называют, пишет «Коммерсант». О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики.
Технология измерения средней скорости применялась на российских дорогах с 2013 года: сначала фиксирует время проезда машины первая камера, потом через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда для замеров используется более двух комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, на этом основании и выносится штраф. За такое нарушение водитель может быть наказан на сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- В России вновь зарегистрировали рекордные 820 смертей от COVID-19 за сутки
- Нарышкин назвал очередной ложью новое обвинение в адрес России по «делу Скрипалей»
- СМИ: Путин решит судьбу мандатов федеральной пятерки «Единой России» 27 сентября
- Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США
- Владимирский суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу
- СМИ: В Екатеринбурге неизвестный по телефону угрожает Путину терактом
- ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
- В МВД Украины рассказали о деталях покушения на помощника Зеленского
- Бали откроется для российских туристов не раньше декабря
- Американские сенаторы обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru