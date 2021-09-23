Шкуматов рассказал, что привело к отмене штрафов за превышение средней скорости

По данным Шкуматова, фактически штрафы за превышение средней скорости по статье 12.9 КоАП перестали приходить автовладельцам с апреля.

В ГИБДД причину отказа от преследования водителей за это нарушение не называют, пишет «Коммерсант». О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики.

Технология измерения средней скорости применялась на российских дорогах с 2013 года: сначала фиксирует время проезда машины первая камера, потом через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда для замеров используется более двух комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, на этом основании и выносится штраф. За такое нарушение водитель может быть наказан на сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

