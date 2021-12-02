В правительство направят законопроект об агрессивном вождении
Законопроект, предполагающий штраф 5 тысяч рублей за агрессивное вождение, направят в правительство. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами законопроекта являются депутаты фракции ЛДПР. Под агрессивным вождением предлагается понимать езду, создающую опасные ситуации на дороге.
Отмечается, что для привлечения водителя к ответственности нужно будет предоставить фото или видео фиксацию вождения. В случае повторного нарушения предлагается установить штраф от 5 до 10 тысяч или лишать водительских прав на срок до года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru