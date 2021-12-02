В правительство направят законопроект об агрессивном вождении

Авторами законопроекта являются депутаты фракции ЛДПР. Под агрессивным вождением предлагается понимать езду, создающую опасные ситуации на дороге.

Отмечается, что для привлечения водителя к ответственности нужно будет предоставить фото или видео фиксацию вождения. В случае повторного нарушения предлагается установить штраф от 5 до 10 тысяч или лишать водительских прав на срок до года.

