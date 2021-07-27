Шкуматов призвал разделить электросамокаты на категории

Самокатов очень много, регулировать необходимо только те, которые действительно представляют опасность для граждан, для этого нужно классифицировать средства передвижения, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции НСН.

«Самокаты с двигателем должны быть разделены на несколько категорий. Первая категория -прогулочные электросамокаты, то есть, электросамокаты, которые не могут развивать скорость выше определенной, имеют массу не более определенной и мощность двигателя не более определенного. Все три параметра дискуссионные, их можно обсуждать, но раздел идет по этим трем характеристикам. Если электросамокат не удовлетворяет этим пограничным критериям, то экспертами рабочей группы предложено отнести его к категории прогулочного и вообще никак не регулировать», - отметил Шкуматов.