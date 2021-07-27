Шкуматов призвал разделить электросамокаты на категории
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» уверен, что необходимо учитывать вес самоката, мощность двигателя и максимальную скорость.
Самокатов очень много, регулировать необходимо только те, которые действительно представляют опасность для граждан, для этого нужно классифицировать средства передвижения, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции НСН.
«Самокаты с двигателем должны быть разделены на несколько категорий. Первая категория -прогулочные электросамокаты, то есть, электросамокаты, которые не могут развивать скорость выше определенной, имеют массу не более определенной и мощность двигателя не более определенного. Все три параметра дискуссионные, их можно обсуждать, но раздел идет по этим трем характеристикам. Если электросамокат не удовлетворяет этим пограничным критериям, то экспертами рабочей группы предложено отнести его к категории прогулочного и вообще никак не регулировать», - отметил Шкуматов.
По его словам, большинство ДТП происходят с участием именно мощных электросамокатов, которые могут развивать скорость до 100 километров в час.
Электросамокаты являются средством повышенной опасности, однако в России для них нет соответствующей дорожной инфраструктуры, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
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