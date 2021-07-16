«Между дорогой и тротуаром». В «Союзе пешеходов» указали место электросамокатчиков

«Сейчас Россия не готова к появлению новых участников дорожного движения, которые не имеют места на дороге – ни среди водителей, ни среди пешеходов. Самокат несовместим ни с пешеходами, ни с автомобилями. Для них нет возможности движения ни по тротуарам, ни по проезжей части. Электросамокаты опасны для пешеходов еще и тем, что они бесшумные, хуже управляются и имеют менее эффективную систему торможения. При этом человек, падающий с самоката, совершенно не защищен. Так же, как и пешеход перед самокатом, и водитель электоросамоката перед автомобилем. Сначала надо создать условия. Давайте сделаем вложения, создадим отделенные от проезжей части велодорожки, где со скоростью 25 км/ч смогут ездить и велосипедисты, и электросамокатчики. От этого вида передвижения отказываться смысла нет, если есть велодорожки, как во всех странах мира», - сказал Соколов.

По его словам, электросамокаты смертельно опасны для пешеходов, при этом правила дорожного движения их уравнивают.

«Среди самокатчиков в прошлом году погибло 4 человека и было 5600 наездов с разной степенью тяжести. При этом самокатчики приравнены к пешеходам. В Москве предполагается разрешить ездить самокатам весом до 35 кг со скоростью 20 км/ч, а это смертельно опасно для пешеходов, о чем свидетельствуют краш-тесты. Но это даже не называется ДТП, потому что, хотя электросамокат по определению в ПДД является механическим транспортным средством, он таким не признан. И получается, что пешеход толкнул пешехода – непреднамеренное убийство, до двух лет лишения свободы, нет лишения прав и иных наказаний», - посетовал глава «Союза пешеходов».

Соколов считает, что пока не построены отдельные дороги для электросамокатов, нужно отказаться от продажи мощных моделей.

«Бороться с ними совершенно бесполезно, потому что мы не знаем, кто встал на электросамокат – может быть это пьяный, неадекватный или впервые катающийся человек. Им можно оставить маломощные, по сути, детские электросамокаты, развивающие скорость до 10 км/ч. Сейчас разумно отказаться от продажи и аренды самокатов мощностью свыше 250 Вт», - предложил собеседник НСН.