«Между дорогой и тротуаром». В «Союзе пешеходов» указали место электросамокатчиков
В России надо построить велодорожки для электросамокатов и перестать приравнивать их водителей к пешеходам, сказал НСН Владимир Соколов.
Электросамокаты являются средством повышенной опасности, однако в России для них нет соответствующей дорожной инфраструктуры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
Ранее член Совфеда Алексей Пушков предложил подумать об отказе от электросамокатов в связи с несчастными случаями, которых в последнее время становится всё больше.
«Сейчас Россия не готова к появлению новых участников дорожного движения, которые не имеют места на дороге – ни среди водителей, ни среди пешеходов. Самокат несовместим ни с пешеходами, ни с автомобилями. Для них нет возможности движения ни по тротуарам, ни по проезжей части. Электросамокаты опасны для пешеходов еще и тем, что они бесшумные, хуже управляются и имеют менее эффективную систему торможения. При этом человек, падающий с самоката, совершенно не защищен. Так же, как и пешеход перед самокатом, и водитель электоросамоката перед автомобилем. Сначала надо создать условия. Давайте сделаем вложения, создадим отделенные от проезжей части велодорожки, где со скоростью 25 км/ч смогут ездить и велосипедисты, и электросамокатчики. От этого вида передвижения отказываться смысла нет, если есть велодорожки, как во всех странах мира», - сказал Соколов.
По его словам, электросамокаты смертельно опасны для пешеходов, при этом правила дорожного движения их уравнивают.
«Среди самокатчиков в прошлом году погибло 4 человека и было 5600 наездов с разной степенью тяжести. При этом самокатчики приравнены к пешеходам. В Москве предполагается разрешить ездить самокатам весом до 35 кг со скоростью 20 км/ч, а это смертельно опасно для пешеходов, о чем свидетельствуют краш-тесты. Но это даже не называется ДТП, потому что, хотя электросамокат по определению в ПДД является механическим транспортным средством, он таким не признан. И получается, что пешеход толкнул пешехода – непреднамеренное убийство, до двух лет лишения свободы, нет лишения прав и иных наказаний», - посетовал глава «Союза пешеходов».
Соколов считает, что пока не построены отдельные дороги для электросамокатов, нужно отказаться от продажи мощных моделей.
«Бороться с ними совершенно бесполезно, потому что мы не знаем, кто встал на электросамокат – может быть это пьяный, неадекватный или впервые катающийся человек. Им можно оставить маломощные, по сути, детские электросамокаты, развивающие скорость до 10 км/ч. Сейчас разумно отказаться от продажи и аренды самокатов мощностью свыше 250 Вт», - предложил собеседник НСН.
При этом он высказал мнение, что велосипедисты менее опасны для пешеходов, чем электросамокатчики.
15 июля стало известно о гибели в Москве 80-летнего ученого-биолога Ивана Пигарева, являющегося правнуком поэта Федора Тютчева. Пигарев ехал на велосипеде по Мосфильмовской улице, столкнулся с водителем электросамоката, упал и ударился затылком о землю.
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