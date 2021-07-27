В России предложили ввести удостоверения для электросамокатчиков

Водители самокатов, сигвеев и моноколес должны проходить специальную подготовку и получать соответствующие удостоверения, заявил глава московского отделения «ДОСААФ РОССИИ» Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции НСН.

Не определен статус водителей самокатов, сигвеев и моноколёс.

«Нужна ли учеба? Однозначно, хотя бы 5-7 часов семинаров зачетных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе, но это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении при минимальной цене, но жестком контроле и отборе людей, которые способные становиться на это техническое средство. Есть люди психически неустойчивые, этот момент тоже нельзя исключать. Это молодежь, которая всегда хочет выделиться, это может закончиться трагедией», - отметил Ниниченко.