Приставы могут изымать электросамокаты за долги от 3 тысяч рублей

Судебные приставы имеют право изъять любые средства индивидуальной мобильности (СИМ) при задолженности от трех тысяч рублей, рассказали в пресс-службе московского управления ФССП.

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В ведомстве пояснили, что арест имущества возможен при любой задолженности, превышающей порог в три тысячи рублей.

Так, если человек не выплачивает штрафы, алименты, компенсации за моральный вред или иные обязательные платежи, его самокат или другое СИМ могут изъять.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы средств индивидуальной мобильности были недостаточными.

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ФОТО: ТАСС
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