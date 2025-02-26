«Прискорбные конвульсии!»: Минтранс обвинили в плохом регулировании электросамокатов
Антон Шапарин заявил НСН, что Национальный автомобильный союз не видит от Минтранса осознанной государственной политики в сфере регулирования СИМ.
Минтранс России уже несколько лет анонсирует комплексную реформу в сфере средств индивидуальной мобильности (СИМ), но воз и ныне там, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Замминистра транспорта Валентин Иванов ранее заявил, что Минтранс РФ выступает за введение возрастных ограничений на вождение электросамокатов. Соответствующий законопроект был рассмотрен в правительстве и находится на доработке. Шапарин отметил, что ведомство не занимается осознанным регулированием сферы СИМ.
«Минтранс уже который год говорит о том, что они готовят комплексную реформу, но воз и ныне там. Мы не видим с их стороны вообще никаких осознанных телодвижений, только какие-то информационные конвульсии, как сегодня. С чего-то вдруг они заговорили про возраст? Почему их не заинтересовало знание правил дорожного движения? Это все прискорбно! Мы не видим от Минтранса осознанной государственной политики в данном вопросе», - сказал собеседник НСН.
По его словам, СИМ стали уже внесезонным транспортом.
«Частные электросамокаты становятся внесезонным явлением. Буквально вчера видел моноколесиста, который выезжал из парка на дорогу общего пользования. Курьерские велосипеды вообще эксплуатируются повсеместно – им что град, что снег. Сезон такого транспорта не прекращался и больше не прекратится, если частные средства индивидуальной мобильности не будут запрещены полностью или госавтоинспекция не начнет их по-страшному вылавливать», - отметил Шапарин.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что ограничить скорость на электровелосипедах курьеров можно только с помощью программного обеспечения, однако в основном курьерские транспортные средства взяты в аренду, поэтому никто за их скоростью не следит.
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