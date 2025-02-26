«Прискорбные конвульсии!»: Минтранс обвинили в плохом регулировании электросамокатов

По его словам, СИМ стали уже внесезонным транспортом.

«Частные электросамокаты становятся внесезонным явлением. Буквально вчера видел моноколесиста, который выезжал из парка на дорогу общего пользования. Курьерские велосипеды вообще эксплуатируются повсеместно – им что град, что снег. Сезон такого транспорта не прекращался и больше не прекратится, если частные средства индивидуальной мобильности не будут запрещены полностью или госавтоинспекция не начнет их по-страшному вылавливать», - отметил Шапарин.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что ограничить скорость на электровелосипедах курьеров можно только с помощью программного обеспечения, однако в основном курьерские транспортные средства взяты в аренду, поэтому никто за их скоростью не следит.

