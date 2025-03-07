Сезон аренды электросамокатов стартовал в Подмосковье
Министерство транспорта Московской области объявило о старте в регионе сезона аренды электросамокатов.
В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время услуга доступна в таких городах, как Долгопрудный, Домодедово, Королёв, Химки, Люберцы, Подольск, Пушкино, Щелково и других.
Отмечается, что к 15 марта география сервиса расширится до 39 городов области, популярные сервисы кикшеринга предоставят клиентам 50 тысяч электросамокатов и более двух тысяч электровелосипедов.
«Операторы обновили парк техники: часть устройств получила увеличенные индивидуальные номера, поворотники и улучшенные системы управления и безопасности», - указали в областном Минтрансе.
Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что аренда электросамокатов в столице будет доступна только после верификации личности через Mos ID, сообщает RT.
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