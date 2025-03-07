Сезон аренды электросамокатов стартовал в Подмосковье

В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время услуга доступна в таких городах, как Долгопрудный, Домодедово, Королёв, Химки, Люберцы, Подольск, Пушкино, Щелково и других.

Отмечается, что к 15 марта география сервиса расширится до 39 городов области, популярные сервисы кикшеринга предоставят клиентам 50 тысяч электросамокатов и более двух тысяч электровелосипедов.

«Операторы обновили парк техники: часть устройств получила увеличенные индивидуальные номера, поворотники и улучшенные системы управления и безопасности», - указали в областном Минтрансе.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что аренда электросамокатов в столице будет доступна только после верификации личности через Mos ID, сообщает RT.

