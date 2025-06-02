«Лишний перегруз»: В Госдуме отвергли идею школьного курса по нейросетям

Современные школьники слишком заняты, поэтому им не стоит добавлять новые курсы, рассказал НСН Олег Смолин.

Новые курсы не должны появляться по каждому поводу, так как школьники и так не обладают свободным временем. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Первый зампред правления Российского фонда мира Елена Сутормина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой ввести дополнительный школьный курс по работе с нейросетями. Она подчеркнула, что это поможет сформировать критическое мышление и навыки распознавания дезинформации. Ее обращение приводит РИА Новости. Эксперт считает, что этот шаг только перегрузит учеников.

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«Никаких новых курсов я не поддерживаю. Современные школьники перегружены. Если у нас было максимум шесть уроков всю неделю при шестидневке, то у современных уже со средних классов семь-восемь. Как они это выдерживают, я не знаю. Мое предположение, что они на каких-то уроках отключаются, поэтому разница в качестве знаний между старшим поколением и современным очень значительная», — отметил Смолин.

Он добавил, что школы должны лучше давать знания в рамках существующей программы.

«Есть курс информатики, и в его рамках нужно более рационально распределять время. Дети говорят мне, что ЕГЭ по информатике имеет очень малое отношения к настоящим информационным технологиям. Я не специалист, не могу судить, но это мнение современных детей и некоторых экспертов, которые входят в совет по информационным технологиям при комитете Государственной Думе по науке и высшему образованию. С моей точки зрения, нужно рационально использовать то время, которое сейчас есть. Если по любому поводу вводить новый предмет, но тогда у нас у детей вообще не останется времени на жизнь», — подчеркнул собеседник НСН.
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Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил в разговоре с НСН, что отмена уроков обществознания в 6-7 классах является ошибочным решением.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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