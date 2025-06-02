Новые курсы не должны появляться по каждому поводу, так как школьники и так не обладают свободным временем. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Первый зампред правления Российского фонда мира Елена Сутормина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой ввести дополнительный школьный курс по работе с нейросетями. Она подчеркнула, что это поможет сформировать критическое мышление и навыки распознавания дезинформации. Ее обращение приводит РИА Новости. Эксперт считает, что этот шаг только перегрузит учеников.