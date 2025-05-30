«Дипломы из вагончика!»: В Годсуме развеяли страхи о сокращении платных мест в вузах
Смысл нового закона не в сокращении количества платных мест в университетах, а в борьбе с раздающими дипломы сомнительными вузами, сказала в эфире НСН Ольга Пилипенко.
Недовольные законом о регулировании платного приема в вузы россияне неверно трактуют его смысл, заявила в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Ранее стало известно, что 69% россиян не поддерживают сокращение платного набора в университеты. Соответствующее исследование представила компания РОМИР. Пилипенко объяснила, в чем истинный смысл закона, который вступит в силу до 1 декабря 2025 года.
«Я думаю, что недовольные неправильно трактуют норму закона. Сейчас действительно, слабая разъяснительная работа, хотя она должна быть проведена и в вузах, и среди родителей, и среди школьников, и в профессиональном сообществе. Смысл этого закона – никто не собирается сокращать количество платных мест. Бюджетные места вообще увеличиваются с каждым годом. В первую очередь мы боремся с недобросовестными поставщиками платных услуг. Сейчас лицензию на образовательную деятельность может получить любой желающий, написав заявление и указав юридический адрес. У нас сегодня существует ситуация, когда стоит «строительный вагончик», ведется набор студентов и выдаются дипломы. А Рособрнадзор из-за моратория не может провести контрольные мероприятия», - подчеркнула депутат.
По ее словам, до 1 декабря будут разработаны критерии выделения платных мест в вузах.
«Для того чтобы посмотреть качество подготовки специалистов не только в платном, но и бесплатном образовании, необходимы критерия качества. Если для бюджетного образования существует аккредитационный мониторинг, то вузы, которые не имеют аккредитацию, его не проходят. Вузы, которые хорошо зарекомендовали себя по качеству образования, не относятся к группе риска, там не будет сокращения мест. Самое главное – это критерии, по которым эти платные места будут выделяться тем или иным вузам. В число этих критериев может и средний балл ЕГЭ, и трудоустройство, и преподавательский состав, и приоритетность для страны специальностей. Закон должен вступить в силу до 1 декабря. Эта дата стоит не случайно, мы взяли время на то, чтобы разработать межведомственный документ, в котором будут определены методики и критерии отбора и общего количества платных мест по тем или иным направлениям подготовки и областям знаний, а потом уже конкретные вузы», - заключила собеседница НСН.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в московские вузы, которые, по ее мнению, стали «штамповать» на платной основе специалистов по невостребованным профессиям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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