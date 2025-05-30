Недовольные законом о регулировании платного приема в вузы россияне неверно трактуют его смысл, заявила в интервью НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Ранее стало известно, что 69% россиян не поддерживают сокращение платного набора в университеты. Соответствующее исследование представила компания РОМИР. Пилипенко объяснила, в чем истинный смысл закона, который вступит в силу до 1 декабря 2025 года.