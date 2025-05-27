«Станет больше обманутых»: Учителя не поддержали сокращение обществознания
Результаты экзаменов по обществознанию часто играют важную роль при поступлении в вузы, сокращение школьной программы осложнит жизнь абитуриентам, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Отмена уроков обществознания в 6-7 классах является ошибочным решением, так как в этом случае дети будут менее подготовлены к реальной жизни, увеличится количество потенциальных преступников, а также жертв аферистов. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Обществознание уберут из школьной программы шестых-седьмых классов. Теперь его начнут преподавать исключительно в старшей школе (с 9 по 11 класс). Соответствующее решение уже приняло Министерство просвещения России. Переход на новые программы займет два года: с 1 сентября 2025 года обществознание будут преподавать в 8-11 классах, с 1 сентября 2026 года — в 9-11 классах. Казаков назвал недальновидным решение Минпросвещения, поскольку оно усугубит проблемы в обществе в будущем.
«Непонятно, для чего это делается, почему-то чиновники посчитали, что знание общества, основ его жизни, правил, существующих в обществе, детям не нужно. Я с этим не согласен. Учащиеся, которые только в девятом классе будут изучать обществознание, будут лишены возможности внятно изучить право, уйдут во взрослую жизнь из школы и больше с обществознанием нигде не встретятся. Вероятность того, что они пополнят ряды людей обманутых, совершивших правонарушения, увеличится. Очень важно оставить обществознание и право хотя бы в восьмом классе, где блоку права уделяется очень много времени. История — безусловно, очень важный предмет, но обществознание — сложившийся предмет, который может показаться скучным, однако его отсутствие усугубит проблемы в обществе», — сказал Казаков.
Кроме того, по словам собеседника НСН, результаты экзаменов по обществознанию зачастую учитываются при поступлении в вузы.
«Результаты экзаменов по обществознанию часто играют важную роль при поступлении в вузы, поэтому ученики зачастую еще в девятом классе сдают этот предмет, чтобы лучше подготовиться. Возможно, будут пересматриваться вступительные экзамены, но, думаю, это небыстрый процесс, который создаст трудности для желающих поступать на специальности, где успешная сдача обществознания играет роль», — подытожил он.
Ранее Казаков заявил, что возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена».
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