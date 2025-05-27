«Станет больше обманутых»: Учителя не поддержали сокращение обществознания

«Непонятно, для чего это делается, почему-то чиновники посчитали, что знание общества, основ его жизни, правил, существующих в обществе, детям не нужно. Я с этим не согласен. Учащиеся, которые только в девятом классе будут изучать обществознание, будут лишены возможности внятно изучить право, уйдут во взрослую жизнь из школы и больше с обществознанием нигде не встретятся. Вероятность того, что они пополнят ряды людей обманутых, совершивших правонарушения, увеличится. Очень важно оставить обществознание и право хотя бы в восьмом классе, где блоку права уделяется очень много времени. История — безусловно, очень важный предмет, но обществознание — сложившийся предмет, который может показаться скучным, однако его отсутствие усугубит проблемы в обществе», — сказал Казаков.

Кроме того, по словам собеседника НСН, результаты экзаменов по обществознанию зачастую учитываются при поступлении в вузы.

«Результаты экзаменов по обществознанию часто играют важную роль при поступлении в вузы, поэтому ученики зачастую еще в девятом классе сдают этот предмет, чтобы лучше подготовиться. Возможно, будут пересматриваться вступительные экзамены, но, думаю, это небыстрый процесс, который создаст трудности для желающих поступать на специальности, где успешная сдача обществознания играет роль», — подытожил он.

Ранее Казаков заявил, что возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена».

