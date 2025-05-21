«Возвращение к шаманизму?»: В школах отвергли идею о раздельном образовании

Возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена», заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, а директор школы № 2098 Надежда Перфилова напомнила о принципе «не навреди».

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов ранее высказал мнение, что система образования сегодня «не воспроизводит ответственного мужчину» и не формирует установки на создание семьи. По его мнению, возвращение к классическому раздельному образованию поможет заметно снизить количество разводов в России. Казаков отметил, что так можно дойти до того, что девочкам вообще не нужно учиться.