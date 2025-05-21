«Возвращение к шаманизму?»: В школах отвергли идею о раздельном образовании
Не стоит искать идеал образования в XVI веке, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков, а Надежда Перфилова высказалась против «экспериментов на уровне детей».
Возвращение в российские школы раздельного образования является отсылом в «незапамятные времена», заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, а директор школы № 2098 Надежда Перфилова напомнила о принципе «не навреди».
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов ранее высказал мнение, что система образования сегодня «не воспроизводит ответственного мужчину» и не формирует установки на создание семьи. По его мнению, возвращение к классическому раздельному образованию поможет заметно снизить количество разводов в России. Казаков отметил, что так можно дойти до того, что девочкам вообще не нужно учиться.
«Это возвращение в незапамятные времена, когда школа была наполнена другим содержанием. Видимо, для этого человека идеал образования был в XVII веке, может быть даже в XVI, когда девушки, наверное, вообще не учились. Так можно дойти до того, что девочкам вообще не обязательно учиться. Это мнение человека с каким-то очень консервативным взглядом на мир, видящего свои идеалы в прошлом. В современных реалиях это не нужно делать, если мы не говорим о каком-нибудь Афганистане, где девочки не получают образования, но там такое общество. Инновации и наука несовместимы с таким образованием», - пояснил учитель.
Он сравнил эту идею с заменой современной медицины шаманизмом.
«Здесь вопрос – к какому обществу мы стремимся? Понятно, что современное общество оно тоже не без изъянов, есть проблемы и трудности, в том числе связанные с семьей и институтом семьи. Но это не означает, что эти проблемы решаются методами возвращения назад. Нужно преодолевать их, формировать современную позитивную семейную повестку. Если сравнить с медициной: возникновение новых болезней не говорит, что нужно уходить от современной медицины в сторону приворотных зелий, шаманизма или еще чего-нибудь», - подчеркнул Казаков.
Со своей стороны, директор школы № 2098 Надежда Перфилова сказала НСН, что против подобных экспериментов.
«Мы тогда не социализируемся. В этом обществе есть, как девочки и мальчики, так и мужчины и женщины, и они должны уметь, начиная с маленького возраста, контактировать, уважать друг друга, понимать и так далее. Такие попытки уже были. Организовать такое можно, но для этого должна быть проведена скрупулезная работа, надо посмотреть, что дальше будет. Мы же действуем по принципу "не навреди". Эксперименты на уровне детей - я всегда против них», - подчеркнула собеседница НСН.
Минпросвещения России ранее пообещало составить список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для показа школьникам. Кинорежиссер Александр Сокуров заявил в этой связи «Радиоточке НСН», что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, объясняя при этом подросткам смысл этих картин.
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