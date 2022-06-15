«Шикарный пиар-ход»: Адвокат о намерении «Еды и точки» судиться с преемником «Макдоналдса»
Сильной схожести в названиях сетей этих двух ресторанов нет, это сможет выявить и лингвистическая экспертиза, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Намерение владельца сети ресторанов «Еда и точка» судиться с новым брендом «Макдоналдса» в России «Вкусно и точка» является пиар-ходом, у него есть шикарная возможность сделать рекламную компанию на высоком уровне, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что руководство сети ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке будет добиваться смены нового бренда бывшей сети «Макдоналдс» в России «Вкусно — и точка» из-за схожего названия.
«Преимущество в этой ситуации имеет тот, кто ранее зарегистрировал фирменное название или товарный знак. Поэтому ключевая составляющая – это тождественное или сходное до степени смешения название. Здесь может быть отдельный вопрос лингвистической экспертизы: может ли "Еда и точка" и "Вкусно — и точка" ввести в заблуждение потребителя и контрагентов. То есть, заключили договора, а они товар послали не тому, а другому. На первый взгляд, такой степени смешения нет. Но как пиар-ход для менеджеров из Владивостока – это шикарная возможность для того, чтобы однажды так высоко обозначиться на всю страну. Поэтому здесь сам суд как рекламное действие очень интересен», - сказал Трунов.
По его словам, лингвистическая экспертиза не выявит схожести названий сетей «Вкусно и точка» и «Еда и точка».
«Разговор с позиции закона несостоятелен. Нужно понимать, что слово "еда" – это существительное, а "вкусно" – это прилагательное и так далее. С позиции русского языка и с позиции звучания – это не тождественные названия. Здесь идет разговор только о том, что есть удачная возможность пропиариться на всю страну за счет этого иска. А случаев, когда компаниям приходилось переименовываться из-за подобного иска, достаточно много», - резюмировал Трунов.
О том, что российский приемник сети ресторанов «Макдональдс» будет называться «Вкусно и точка», стало известно 12 июня. Ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что русская версия «Макдоналдс» может быть намного хуже оригинала.
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