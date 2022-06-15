«Шикарный пиар-ход»: Адвокат о намерении «Еды и точки» судиться с преемником «Макдоналдса»

Накануне сообщалось, что руководство сети ресторанов быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке будет добиваться смены нового бренда бывшей сети «Макдоналдс» в России «Вкусно — и точка» из-за схожего названия.

«Преимущество в этой ситуации имеет тот, кто ранее зарегистрировал фирменное название или товарный знак. Поэтому ключевая составляющая – это тождественное или сходное до степени смешения название. Здесь может быть отдельный вопрос лингвистической экспертизы: может ли "Еда и точка" и "Вкусно — и точка" ввести в заблуждение потребителя и контрагентов. То есть, заключили договора, а они товар послали не тому, а другому. На первый взгляд, такой степени смешения нет. Но как пиар-ход для менеджеров из Владивостока – это шикарная возможность для того, чтобы однажды так высоко обозначиться на всю страну. Поэтому здесь сам суд как рекламное действие очень интересен», - сказал Трунов.

По его словам, лингвистическая экспертиза не выявит схожести названий сетей «Вкусно и точка» и «Еда и точка».