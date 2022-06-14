Владивостокская сеть фастфуда «Еда и точка» намерена судиться с экс-«Макдоналдсом»
Руководитель владивостокской компании «Еда и точка» Сергей Понкратов заявил, что он и его сотрудники плохо отнеслись к новому названию «Макдоналдс» в РФ «Вкусно - и точка», сообщает PrimaMedia.
Он считает, что теперь, при попытке зайти в любой другой регион страны, его сеть, основанная в 2018 году, «будет восприниматься не как оригинальная компания, а как нечто вторичное».
По его словам, он намерен бороться и в настоящее время занят поиском юридической компании, которая имеет опыт работы с подобными оппонентами.
«Еда и точка» - зарегистрированный торговый знак. Когда я его придумал, то держал в голове эволюцию бренда в группу... Считаем, что какой крупной ни была бы компания, нельзя так просто взять чужую идею нейминга... Мы хотим показать на деле, что Россия — это не только Москва», - заключил Понкратов.
Ранее в Москве состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, которая теперь носит название «Вкусно - и точка», бизнес у американской компании купил российский бизнесмен Александр Говор.
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