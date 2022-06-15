Сеть «Вкусно - и точка» опровергла сообщения о возможной смене названия
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о том, что название заведений бывшего McDonald's в России временное. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее «Москва 24» со ссылкой на источник сообщила, что название ресторанов фастфуда в дальнейшем будет изменено.
«Не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе компании.
На фоне спецоперации на Украине сеть McDonald's приостановила работу в РФ. Позже американская компания приняла решение продать бизнес в России, заведения приобрел один из франчайзи Александр Говор. Уже 12 июня открылись первые рестораны экс-McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка», пишет RT. В течение ближайших двух месяцев в стране возобновят работу 850 заведений, отмечает РИА ФАН.
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