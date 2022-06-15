Сеть «Вкусно - и точка» опровергла сообщения о возможной смене названия

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла сообщения о том, что название заведений бывшего McDonald's в России временное. Об этом сообщает РИА Новости.

Атмосферная, как картошка. В России разделились мнения о будущем сети ресторанов «Вкусно и точка»

Ранее «Москва 24» со ссылкой на источник сообщила, что название ресторанов фастфуда в дальнейшем будет изменено.

«Не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе компании.

На фоне спецоперации на Украине сеть McDonald's приостановила работу в РФ. Позже американская компания приняла решение продать бизнес в России, заведения приобрел один из франчайзи Александр Говор. Уже 12 июня открылись первые рестораны экс-McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка», пишет RT. В течение ближайших двух месяцев в стране возобновят работу 850 заведений, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:McDonald’sРесторан
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