Симоньян сообщила о своем самочувствии после операции

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram, что после перенесенной операции ее ждет курс лечения.

Симоньян рассказала о перенесенной операции

В настоящее время она находится дома. Журналист поблагодарила всех, кто молится и желает ей добра. «Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», – отметила Симоньян.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился со словами поддержки к перенесшей операцию Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЖурналистыМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры