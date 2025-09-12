Симоньян сообщила о своем самочувствии после операции
12 сентября 202500:02
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram, что после перенесенной операции ее ждет курс лечения.
В настоящее время она находится дома. Журналист поблагодарила всех, кто молится и желает ей добра. «Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», – отметила Симоньян.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился со словами поддержки к перенесшей операцию Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
