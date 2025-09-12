Минтруд изменит механизм материнского капитала
Министерство труда России совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, сообщают «Ведомости».
Это необходимо с тем, чтобы еще больше поддержать рождения вторых и последующих детей. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, сегодня от маткапитала эффект слабеет. Министр указал на повышение пособий для малообеспеченных матерей и значимость вклада работодателей в рост количества рождений.
Котяков заявил, что необходимо решить проблему низких пособий для женщин с невысоким уровнем оплаты труда. Для них сегодня выплата формируется на уровне ниже прожиточного минимума при размере 40% от заработка. С июня 2026 года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут оформлять ежегодную выплату — больше половины от уплаченного ими НДФЛ.
Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выступили с инициативой о направлении всей будущей индексации материнского капитала на доплаты за второго и последующих детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
