Ивлеева возвращает народную любовь после «голой вечеринки» сменой имиджа
Российский блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 млн подписчиков и до 400 млн рублей годового дохода после «голой вечеринки», сообщает Forbes.
В 2025 году блогер начала выходить «из режима тишины». Как заявили собеседники издания, в формировании ее нового имиджа могли участвовать федеральные журналисты, в том числе — телеведущий Владимир Соловьев. Также в работе принимала участие медиаменеджер и один из подрядчиков Кремля по работе с соцсетями Кристина Потупчик.
Кроме реалити-шоу, в 2025 году она превратила свой Telegram-канал в авторское медиа «Настежь». По словам экспертов, о возвращении крупных рекламодателей говорить рано, так как блогер все еще ассоциируется со скандальной вечеринкой.
Ранее особняк телеведущей Анастасии Ивлеевой в Подмосковье купил актер Владимир Вдовиченков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
