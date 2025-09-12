Ивлеева возвращает народную любовь после «голой вечеринки» сменой имиджа

Российский блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 млн подписчиков и до 400 млн рублей годового дохода после «голой вечеринки», сообщает Forbes.

Блогер Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу «Чегеря»

В 2025 году блогер начала выходить «из режима тишины». Как заявили собеседники издания, в формировании ее нового имиджа могли участвовать федеральные журналисты, в том числе — телеведущий Владимир Соловьев. Также в работе принимала участие медиаменеджер и один из подрядчиков Кремля по работе с соцсетями Кристина Потупчик.

Кроме реалити-шоу, в 2025 году она превратила свой Telegram-канал в авторское медиа «Настежь». По словам экспертов, о возвращении крупных рекламодателей говорить рано, так как блогер все еще ассоциируется со скандальной вечеринкой.

Ранее особняк телеведущей Анастасии Ивлеевой в Подмосковье купил актер Владимир Вдовиченков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
