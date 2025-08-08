Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту
8 августа 202501:33
Российские певцы Шаман и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту вместе с остальными водителями, сообщает «Лента.ру».
Музыканты вышли из машины и устроили импровизированный концерт, который попал на видео. Они пританцовывали под музыку, звучащую из машины. Вокруг исполнителей собралась толпа зрителей.
Утром 7 августа в очереди на Крымском мосту скопилось больше трех тысяч машин. Время ожидания составляло от трех до пяти часов.
Ранее Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США планируют заменить Москву в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии
- Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту
- Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
- Сырский заявил, что ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»
- Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке
- Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом
- В Петербурге при обрушении потолка в жилом доме погиб человек
- Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
- СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США
- ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru