Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Российские певцы Шаман и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту вместе с остальными водителями, сообщает «Лента.ру».

Музыканты вышли из машины и устроили импровизированный концерт, который попал на видео. Они пританцовывали под музыку, звучащую из машины. Вокруг исполнителей собралась толпа зрителей.

Утром 7 августа в очереди на Крымском мосту скопилось больше трех тысяч машин. Время ожидания составляло от трех до пяти часов.

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости
