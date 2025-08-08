Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Музыканты вышли из машины и устроили импровизированный концерт, который попал на видео. Они пританцовывали под музыку, звучащую из машины. Вокруг исполнителей собралась толпа зрителей.

Утром 7 августа в очереди на Крымском мосту скопилось больше трех тысяч машин. Время ожидания составляло от трех до пяти часов.

Ранее Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

