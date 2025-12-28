Новогодние шоколадные подарки для детей в России подорожали на 15%

Стандартный детский новогодний подарок с шоколадными конфетами весом 550 граммов обойдётся родителям в среднем в 450 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Отмена пошлин на какао-бобы не приведет к снижению цен на шоколад

По его словам, типичный набор включает по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. За последний год цена такого подарка выросла на 14,7% главным образом из-за резкого повышения биржевых котировок на какао-бобы. Эксперт подчеркнул, что производственный цикл от закупки какао-бобов до готового шоколада на полке занимает около шести месяцев. Поэтому недавнее снижение цен на сырьё пока не отразилось на розничных ценах для потребителей.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил НСН, что более 50% кондитерских изделий с шоколадом являются в той или иной мере фальсифицированными.

